16 СМС от людей, которые мастерски овладели искусством флирта
Каждый, кто хоть раз пробовал себя в нелегком искусстве флирта, тем более по СМС, знает, как непросто бывает подобрать по-настоящему цепляющие слова. Вроде сказал, что она даже лучше самой любимой котлеты из Макдоналдса, а она обиделась. Наставил лайков, а она не согласна идти на свидание. Как в таких ситуациях сохранять лицо и не отступать? Герои нашей сегодняшней подборки знают ответы на эти вопросы.
Мы в AdMe.ru собрали 16 пронзительных, веселых, а порой и немного грустных примеров того, как душа одного человека стремится найти родственный отклик в сердце другого.
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Случались ли с вами подобные курьезы? Или, может, вы сами стучались в чье-то сердце? Присылайте в комментарии!