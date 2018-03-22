16 СМС от людей, которые мастерски овладели искусством флирта

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Каждый, кто хоть раз пробовал себя в нелегком искусстве флирта, тем более по СМС, знает, как непросто бывает подобрать по-настоящему цепляющие слова. Вроде сказал, что она даже лучше самой любимой котлеты из Макдоналдса, а она обиделась. Наставил лайков, а она не согласна идти на свидание. Как в таких ситуациях сохранять лицо и не отступать? Герои нашей сегодняшней подборки знают ответы на эти вопросы.