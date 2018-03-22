16 СМС от людей, которые мастерски овладели искусством флирта

Каждый, кто хоть раз пробовал себя в нелегком искусстве флирта, тем более по СМС, знает, как непросто бывает подобрать по-настоящему цепляющие слова. Вроде сказал, что она даже лучше самой любимой котлеты из Макдоналдса, а она обиделась. Наставил лайков, а она не согласна идти на свидание. Как в таких ситуациях сохранять лицо и не отступать? Герои нашей сегодняшней подборки знают ответы на эти вопросы.

Мы в AdMe.ru собрали 16 пронзительных, веселых, а порой и немного грустных примеров того, как душа одного человека стремится найти родственный отклик в сердце другого.

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Случались ли с вами подобные курьезы? Или, может, вы сами стучались в чье-то сердце? Присылайте в комментарии!

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0 Комментарии
  • 22 марта 2018
  • 43644

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