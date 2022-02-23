16 нелепых ошибок в переводе, которые вызовут у лингвистов испанский стыд

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Несмотря на стремительно развивающиеся технологии, эксперты считают, что в недалеком будущем электронные переводчики вряд ли смогут полноценно заменить людей. А это значит, что человеческий фактор пока никто не отменяет и мы продолжим справляться со сложностями перевода собственными силами.

Мы в AdMe.ru считаем, что в языковом барьере нет ничего ужасного, а на любую нелепую ситуацию можно посмотреть с юмором.

В студенческие годы я подрабатывал переводчиком. Английский знал плохо, но нужны были деньги. Мой абсолютный переводческий шедевр был в инструкции к овощерезке: «Нарежьте овощи кубиками приблизительно по 2,54 см». © r4767 / Pikabu

Моя подруга путешествовала по Исландии. Наткнулась на объявление на исландском и попыталась перевести сама: «В случае чрезвычайной ситуации вы услышите русалок. Не игнорируйте русалок, это для вашей безопасности». Только потом дошло, что речь о сиренах, а не русалках. © Eivind / Quora

Я живу в Германии. В последние годы здесь стали часто смешивать английский и немецкий языки для создания новых слов. В немецком Bad означает «ванна». Магазин фурнитуры для ванной комнаты решил соединить 2 слова и так назваться. В итоге получилось Bad Design, что в переводе с английского означает «плохой дизайн». © Tom Norberg / Quora

Однажды я переводил лекцию по геологии в колледже с английского на язык жестов. Профессор описывал некий камень, используя, как мне показалось, слово nice — «хороший». Так я и перевел: «хороший камень». До меня дошло через несколько минут, что это была горная порода гнейс — gneiss. © Alice Baker / Quora

Трудности перевода в Будапеште

«Спасибо за ваше нетерпение. Мы ждем возможности помочь вам открыть новые способы оставаться продуктивными, энергичными, отдохнувшими и вдохновленными».

Мою любимую переводческую ошибку я встретил в меню в Панаме. По-испански блюдо называлось nino envuelto, это голубцы. Дословно его перевели как «завернутый мальчик». © Don Elliott / Quora

Однажды я работала переводчиком, и в наш офис приехал финансовый директор из Лондона. Когда я с ним встретилась, он мне поведал: «I’ve lost my cash» («Я потерял деньги»). Я ему посочувствовала как могла. Позже в комнату вошла женщина, и иностранец вскрикнул: «Макеш!» И тогда я поняла, что Макеш — это имя нашей новой бухгалтерши и деньги никто не терял. © MMM1212 / Pikabu

Изучали в институте американский английский. «Осень» — fall. Одногруппница в домашнем задании перевела предложение: «Мы уезжаем, падая». © Alina Shtern / AdMe

Один раз при заказе в ресторане вместо кальмара — squid — попросила жаренную на гриле белку — squirrel. Видели бы вы глаза официанта. © Марина Малич / Facebook



Когда слоган «Пальчики оближешь» перевели немного по-другому

«Не так уж и плохо».

Я всего год в новой стране, учу язык. Из-за схожести некоторых слов я как-то спросила: «У тебя есть швабра от айфона?» — вместо «зарядное от айфона». © Nastia Skidan / Facebook

Знакомая работала гидом-экскурсоводом в Пятигорске. Умудрилась «провал» перевести как Durchfall. Немцы умирали от смеха, так как это слово означает «понос» плюс еще «неприятный запах тухлых яиц из-за серных источников». © Светлана Замарина / Facebook

Недавно покупала чай. Долго думала, что же это за диво такое китайское — «Кольца Джейд». Кто такая эта Джейд? Почему ее кольца принято дарить на свадьбу? Сколько у нее пальцев, в конце концов — зачем ей так много колец? А потом поняла, что это, видимо, jade rings — «нефритовые кольца». Аж неинтересно стало. © Lily was here / AdMe

Сижу с собакой. Подходит какой-то мальчик лет 6, начинает гладить пса и что-то говорит по-венгерски. Я говорю, что венгерского не знаю. Он собирает все свои знания английского, показывает на собаку и гордо произносит: «Good cat» («хороший кот»). © Jeniay / Pikabu

«Мы как-то были на концерте Muse. Прямо по-философски»

«Здесь не стоять».

Я, беременная, пошла кровь сдавать в немецкой больнице. Пришла и говорю медсестре: «Мне нужно сдать кровь». А она на меня странно смотрит. Я ей пару раз повторила, а потом до меня дошло, что я пытаюсь сдать не кровь (Blut), а цветы (Blumen). © Ninja.Samurai / Pikabu

Работала преподавателем английского языка и ляпов в переводе видела и слышала немало. Есть фразовый глагол take off — «снимать одежду» или «взлетать» (о самолете). Студент перевел предложение в тексте так: «И наконец в полночь в самолете все разделись». © Галина Голунова / Facebook

Когда я только начинал учить немецкий, я никогда не встречал слово «ледерхозе» в письменном виде. Это такие национальные баварские штаны. Думал, что слово пишется так: «Liederhose» (дословно «штаны для пения»). Гораздо позже я понял, что правильно писать «Lederhose» («кожаные штаны»). © AlbinoBeefalo / Reddit

Однажды я пошла к врачу и сказала ему, что у меня могут быть проблемы с моими «черепахами» (Schildkröten) — вместо «со щитовидной железой» (Schilddrüsen). Доктор засмеялся, и тогда я поняла, что сказала что-то не то. © nina_faber / Reddit

«Картофель на тарелке» — на португальском.

«Накачанный картофель» — на английском.

