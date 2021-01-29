16 кулинарных творений от людей, которым нужно запретить заходить на кухню

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Многие люди публикуют в социальных сетях фотографии аппетитной еды. Но есть и такие пользователи сети, у которых хватает смелости показать не только свои кулинарные шедевры, но и провалы.

Их снимки вы и найдете в новой подборке от AdMe.ru.

1. «И на это я потратила 6 бананов»

2. Когда обычные тосты надоели

3. «Хочу поблагодарить Taco Bell за то, что они положили в мой тако лучшую часть помидоров»

4. «Хлеб получился не самым лучшим»

5. «На приготовление этого торта я потратила час. По крайней мере, я уверена, что он не получился суховатым»

6. «Долька апельсина с острым соусом. На вкус гораздо хуже, чем я мог предположить»

7. «Что не так с этой пиццей?»

8. «Жареные овощи получаются вкуснее, если разогреть их в духовке»

9. «Ужин подан»

10. «Жена заверила, что оладьи из кокосовой муки получатся такими же вкусными, как и обычные»

11. «Праздничный чизкейк»

12. «Здесь ананас, маринованные огурцы и оливки»

13. «Обожаю уродливые торты»

14. «Курица и брокколи под расплавленной резиной»

15. «Пока готовила ньокки с колбасой, совершенно забыла, что в духовке у меня печется хлеб»

16. «Моя бабушка приготовила суши из тех ингредиентов, которые были у нее в холодильнике. Среди них — яблоки и помидоры»