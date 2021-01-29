16 кулинарных творений от людей, которым нужно запретить заходить на кухню
Многие люди публикуют в социальных сетях фотографии аппетитной еды. Но есть и такие пользователи сети, у которых хватает смелости показать не только свои кулинарные шедевры, но и провалы.
Их снимки вы и найдете в новой подборке от AdMe.ru.
1. «И на это я потратила 6 бананов»
2. Когда обычные тосты надоели
3. «Хочу поблагодарить Taco Bell за то, что они положили в мой тако лучшую часть помидоров»
4. «Хлеб получился не самым лучшим»
5. «На приготовление этого торта я потратила час. По крайней мере, я уверена, что он не получился суховатым»
6. «Долька апельсина с острым соусом. На вкус гораздо хуже, чем я мог предположить»
7. «Что не так с этой пиццей?»
8. «Жареные овощи получаются вкуснее, если разогреть их в духовке»
9. «Ужин подан»
10. «Жена заверила, что оладьи из кокосовой муки получатся такими же вкусными, как и обычные»
11. «Праздничный чизкейк»
12. «Здесь ананас, маринованные огурцы и оливки»
13. «Обожаю уродливые торты»
14. «Курица и брокколи под расплавленной резиной»
15. «Пока готовила ньокки с колбасой, совершенно забыла, что в духовке у меня печется хлеб»
16. «Моя бабушка приготовила суши из тех ингредиентов, которые были у нее в холодильнике. Среди них — яблоки и помидоры»
Может быть, у вас есть фотографии, которые дополнят эту подборку?