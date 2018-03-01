16 фото, которые вызывают один вопрос: что тут вообще происходит?

Наша жизнь — та еще «страна чудес». Самой Алисе пришлось бы поломать голову над некоторыми моментами. Не верите? Просто взгляните на нашу новую фотоподборку — уж очень странные дела творятся на этих снимках.

Конечно, почти всему можно найти разумное объяснение, но почему бы не поупражняться в фантазии.

AdMe.ru делится с вами «чудесатыми» фото для тренировки воображения. Готовьтесь придумать самый оригинальный ответ на вопрос «Что тут вообще происходит?». А в конце — «золото» для настоящих фантазеров, не проморгайте.

Укрощение дикой «буханки»

Сын того самого Гарольда

Доктор Джекил и мистер Хайд

«Пошел посмотреть, что за грохот на кухне среди ночи. Включаю свет, а там...»

Мобильный рукомойник

Римский законодатель: «Так, тебе доводилось раньше видеть волков?»
Английский рабочий: «Да сто раз!»

Мозаика в краеведческом музее г. Лидса, Йоркшир, Великобритания. III–IV вв., Римская Британия.

«Кто-нибудь, уберите моего папу от Снэпчата»

«Отвали от моей семьи!»

Какой странный ребенок

Высоко сидим, далеко глядим

Мне кажется или котенку к лицу третий глаз?

«Не задавай вопросов. Я цветочек»

Недавно наткнулся на странный диагональный ящик

«У моих соседей какие-то необычные кошки»

Когда обычная ванная — это слишком скучно

У домов есть глаза

Новый супергерой — Человек-моль

Бонус: а вы когда-нибудь видели золотую мышку? Вот!

Хотите поделиться своими фото, на которых черт-те что творится? Наши комментарии ждут вас!

Фото на превью NoteTheSkotter/Imgur, YaZoV/Pikabu

25 На склад!
4 Комментарии
  • 1 марта 2018
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  • 387

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