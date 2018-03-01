16 фото, которые вызывают один вопрос: что тут вообще происходит?

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Наша жизнь — та еще «страна чудес». Самой Алисе пришлось бы поломать голову над некоторыми моментами. Не верите? Просто взгляните на нашу новую фотоподборку — уж очень странные дела творятся на этих снимках.

Конечно, почти всему можно найти разумное объяснение, но почему бы не поупражняться в фантазии.

AdMe.ru делится с вами «чудесатыми» фото для тренировки воображения. Готовьтесь придумать самый оригинальный ответ на вопрос «Что тут вообще происходит?». А в конце — «золото» для настоящих фантазеров, не проморгайте.