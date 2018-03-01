16 фото, которые вызывают один вопрос: что тут вообще происходит?
Наша жизнь — та еще «страна чудес». Самой Алисе пришлось бы поломать голову над некоторыми моментами. Не верите? Просто взгляните на нашу новую фотоподборку — уж очень странные дела творятся на этих снимках.
Конечно, почти всему можно найти разумное объяснение, но почему бы не поупражняться в фантазии.
AdMe.ru делится с вами «чудесатыми» фото для тренировки воображения. Готовьтесь придумать самый оригинальный ответ на вопрос «Что тут вообще происходит?». А в конце — «золото» для настоящих фантазеров, не проморгайте.
Укрощение дикой «буханки»
Сын того самого Гарольда
Доктор Джекил и мистер Хайд
«Пошел посмотреть, что за грохот на кухне среди ночи. Включаю свет, а там...»
Мобильный рукомойник
Римский законодатель: «Так, тебе доводилось раньше видеть волков?»
Английский рабочий: «Да сто раз!»
Мозаика в краеведческом музее г. Лидса, Йоркшир, Великобритания. III–IV вв., Римская Британия.
«Кто-нибудь, уберите моего папу от Снэпчата»
«Отвали от моей семьи!»
Какой странный ребенок
Высоко сидим, далеко глядим
Мне кажется или котенку к лицу третий глаз?
«Не задавай вопросов. Я цветочек»
Недавно наткнулся на странный диагональный ящик
«У моих соседей какие-то необычные кошки»
Когда обычная ванная — это слишком скучно
У домов есть глаза
Новый супергерой — Человек-моль
Бонус: а вы когда-нибудь видели золотую мышку? Вот!
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Фото на превью NoteTheSkotter/Imgur, YaZoV/Pikabu