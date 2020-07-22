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16 доказательств того, что в магазине можно увидеть что-то покруче, чем консервы по акции

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Если вы думаете, что поход за покупками — это всегда рутина, то мы нашли тех, кто с этим не согласится. Консервы по акции, конечно, хорошо, но немного разнообразия не будет лишним.

Теперь мы в AdMe.ru будем внимательнее относиться к посещению магазина. Глядишь, на новую статью материала наберется.

Что за торговый автомат в туалете магазина?

© gospizzy / reddit

Я нашел видео, где показано, как с помощью этой штуки можно купить подгузники. © RenegadeTLA / Reddit

«Покупателям в махровом халате — скидка 10 % на молоко»

© x1-SkYLinE / reddit

«Нашел Джерри в стене зоомагазина»

© TheOriginalFluff / reddit

«„Рад“ видеть, что магазин позаботился о месте, куда вы можете посадить детей, пока выбираете товары»

© tomaltenk / reddit

Магазин матрасов дает вам мини-матрас для песика, когда вы покупаете обычный

© Tirfing88 / reddit

Потолок в торговом центре выглядит так, будто выгнут вниз. На самом деле нет

© jc717 / reddit

Кто же станет разлучать героев мема и покупать эти ноутбуки?

© CRONA7DO / imgur

В этом продуктовом магазине на каждой тележке есть карта, показывающая, где найти те или иные товары

© JPfowl / reddit

Коробки с газировкой выложены в форме лица Джека Скеллингтона из «Кошмара перед Рождеством»

© SummerAndTinkles / reddit

Этот магазин позволяет вам самостоятельно собрать ручку

© napoleonpp / reddit

Касса не определилась

© Intern / pikabu

«Наша кошка пропала 2 дня назад, нигде не могли найти. Оказалось, она устроилась в местный магазин игрушек, чтобы содержать семью»

© GimmeThatL3gBoy / reddit

«Я один работаю в ночную смену в торговом центре. В 4 часа утра на одном из этажей я увидел это»

© Wheezybee / reddit

Только бесчеловечный покупатель выберет товар не в начале витрины и нарушит этот идеальный порядок

© impossiblejams / reddit

«Кажется, меня выгонят из этого супермаркета»

© JeffBisti / twitter

О детских разочарованиях

© SShapoKKlyaKK / pikabu

А что интересного во время похода в магазин обнаружили вы?

Фото на превью Wheezybee / reddit
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