16 доказательств того, что в магазине можно увидеть что-то покруче, чем консервы по акции

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Если вы думаете, что поход за покупками — это всегда рутина, то мы нашли тех, кто с этим не согласится. Консервы по акции, конечно, хорошо, но немного разнообразия не будет лишним.

Теперь мы в AdMe.ru будем внимательнее относиться к посещению магазина. Глядишь, на новую статью материала наберется.

Что за торговый автомат в туалете магазина?

Я нашел видео, где показано, как с помощью этой штуки можно купить подгузники. © RenegadeTLA / Reddit

«Покупателям в махровом халате — скидка 10 % на молоко»

«Нашел Джерри в стене зоомагазина»

«„Рад“ видеть, что магазин позаботился о месте, куда вы можете посадить детей, пока выбираете товары»

Магазин матрасов дает вам мини-матрас для песика, когда вы покупаете обычный

Потолок в торговом центре выглядит так, будто выгнут вниз. На самом деле нет

Кто же станет разлучать героев мема и покупать эти ноутбуки?

В этом продуктовом магазине на каждой тележке есть карта, показывающая, где найти те или иные товары

Коробки с газировкой выложены в форме лица Джека Скеллингтона из «Кошмара перед Рождеством»

Этот магазин позволяет вам самостоятельно собрать ручку

Касса не определилась

«Наша кошка пропала 2 дня назад, нигде не могли найти. Оказалось, она устроилась в местный магазин игрушек, чтобы содержать семью»

«Я один работаю в ночную смену в торговом центре. В 4 часа утра на одном из этажей я увидел это»

Только бесчеловечный покупатель выберет товар не в начале витрины и нарушит этот идеальный порядок

«Кажется, меня выгонят из этого супермаркета»

О детских разочарованиях