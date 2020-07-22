16 доказательств того, что в магазине можно увидеть что-то покруче, чем консервы по акции
Если вы думаете, что поход за покупками — это всегда рутина, то мы нашли тех, кто с этим не согласится. Консервы по акции, конечно, хорошо, но немного разнообразия не будет лишним.
Теперь мы в AdMe.ru будем внимательнее относиться к посещению магазина. Глядишь, на новую статью материала наберется.
Что за торговый автомат в туалете магазина?
Я нашел видео, где показано, как с помощью этой штуки можно купить подгузники. © RenegadeTLA / Reddit
«Покупателям в махровом халате — скидка 10 % на молоко»
«Нашел Джерри в стене зоомагазина»
«„Рад“ видеть, что магазин позаботился о месте, куда вы можете посадить детей, пока выбираете товары»
Магазин матрасов дает вам мини-матрас для песика, когда вы покупаете обычный
Потолок в торговом центре выглядит так, будто выгнут вниз. На самом деле нет
Кто же станет разлучать героев мема и покупать эти ноутбуки?
В этом продуктовом магазине на каждой тележке есть карта, показывающая, где найти те или иные товары
Коробки с газировкой выложены в форме лица Джека Скеллингтона из «Кошмара перед Рождеством»
Этот магазин позволяет вам самостоятельно собрать ручку
Касса не определилась
«Наша кошка пропала 2 дня назад, нигде не могли найти. Оказалось, она устроилась в местный магазин игрушек, чтобы содержать семью»
«Я один работаю в ночную смену в торговом центре. В 4 часа утра на одном из этажей я увидел это»
Только бесчеловечный покупатель выберет товар не в начале витрины и нарушит этот идеальный порядок
«Кажется, меня выгонят из этого супермаркета»
О детских разочарованиях
А что интересного во время похода в магазин обнаружили вы?
Фото на превью Wheezybee / reddit