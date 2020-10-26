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16 доказательств того, что русский язык могут одолеть только самые упертые

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Даже тех, кто говорит на великом и могучем с рождения, вводят в ступор слова вроде «рентгеноэлектрокардиографический» и «превысокомногорассмотрительствующий» (да-да, и такое слово есть), а уж в правилах орфографии и пунктуации родного языка и сам черт ногу сломит. Но зато мы умеем выразить словами самые тонкие оттенки чувств и переживаний, ведь чего у русского не отнять, так это его неимоверного богатства.

Мы в AdMe.ru считаем, что тем, кто знает русский, любые премудрости по зубам. А ниже — несколько шутливых доказательств того, что наш язык неисчерпаем: век живи — век учи.

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© anekdotru / Twitter

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© unemployed_JOLE / Twitter

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© i_nikogo / Twitter

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© gnooskov / Twitter

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© sweet_foxtato / Pikabu

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© vndlvn / Twitter

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© anekdotru / Twitter

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© gnooskov / Twitter

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© SidorowSlava / Twitter

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© crazy_kutas / Twitter

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© Alabama101 / Pikabu, © d.k51 / Pikabu

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© Stretella / Pikabu

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© Germanion / Pikabu

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© lolmaus1 / Pikabu, © Virinun / Pikabu

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© juriy57 / Pikabu

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© Vinderol / Twitter

А вы сейчас написали бы диктант без ошибок?

Фото на превью anekdotru / Twitter
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