16 доказательств того, что русский язык могут одолеть только самые упертые
Даже тех, кто говорит на великом и могучем с рождения, вводят в ступор слова вроде «рентгеноэлектрокардиографический» и «превысокомногорассмотрительствующий» (да-да, и такое слово есть), а уж в правилах орфографии и пунктуации родного языка и сам черт ногу сломит. Но зато мы умеем выразить словами самые тонкие оттенки чувств и переживаний, ведь чего у русского не отнять, так это его неимоверного богатства.
Мы в AdMe.ru считаем, что тем, кто знает русский, любые премудрости по зубам. А ниже — несколько шутливых доказательств того, что наш язык неисчерпаем: век живи — век учи.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
А вы сейчас написали бы диктант без ошибок?
Фото на превью anekdotru / Twitter