16 доказательств того, что русский язык могут одолеть только самые упертые

Даже тех, кто говорит на великом и могучем с рождения, вводят в ступор слова вроде «рентгеноэлектрокардиографический» и «превысокомногорассмотрительствующий» (да-да, и такое слово есть), а уж в правилах орфографии и пунктуации родного языка и сам черт ногу сломит. Но зато мы умеем выразить словами самые тонкие оттенки чувств и переживаний, ведь чего у русского не отнять, так это его неимоверного богатства.