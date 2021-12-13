16 доказательств того, что если часто с людьми общаться, то и никакой стендап смотреть не надо

Если люди в чем-то и одинаковые, то в том, что все они постоянно ошибаются, когда взаимодействуют друг с другом. Разные уровни культуры, эмоции, послышалось не то и так далее — все это может стать камнем преткновения. Но в подобных ситуациях есть и один плюс: иногда над ними можно здорово похохотать.

Мы в AdMe.ru знаем одно средство борьбы с недопониманием — надо отнестись ко всему иронично. Именно так и поступили герои подборки, когда решили поделиться историями с пользователями интернета.

Когда и человека обидеть не хочется, и правила никто не отменял

Не внучка, и ладно

Была у меня подруга, на тот момент ей был 31 год, а мне 32. Зима, заходим мы с ней в магазин, где ее визуально знают, так как ходит она туда часто. И одна из продавщиц, глядя на меня, внезапно выдает моей подруге: «Ой, а это ваша дочь?» С тех пор мы не дружим. © Подслушано / Ideer

А то ишь удумала, здоровается она

«Я всегда умела жить красиво»

Раз 7 лет так ходит, то, может, оно и к лучшему?

Мне 27 лет, с 20 хожу с бородой. Девушка никогда не видела меня бритым, и в голову ей втемяшилось, что мне надо побриться. Начала уговаривать, и я поддался. Короче, не повторяйте моих ошибок, потому что теперь она отказывается со мной гулять, пока все обратно не отрастет. Не понравилось, видимо. © Подслушано / Ideer

Зачем советовать, если название не говоришь?

Один из немногих случаев, когда мы не забываем о существовании буквы «ё»

В школе была влюблена в парня Лёню. Написала валентинку и с трепетом ждала, когда их начнут раздавать. Момент настал, и ко мне подходит девочка Лена, которую все недолюбливали, благодарит и говорит, что согласна со мной дружить. На открытке было написано «Лене». © Подслушано / Ideer

Нам всем не помешает иногда петь про себя такие песенки

Кажется, одними извинениями не обойтись

К нам в офис со склада часто забегают собачки, мы их гоняем. Вчера начальница дочку мелкую привела, остановилась у двери и говорит ей: «Заходи, не бойся». Девочки подумали, что собака опять, и хором выдают: «Я тебе зайду сейчас!» © toptomysh / Pikabu

Черт ногу сломит в этих ваших знаменитостях

Надо бы запомнить отговорку

Случайно услышал, как меня обсуждают коллеги.

— Капец, он, конечно, нарцисс!

— Почему? Вроде нормальный.

— Да он каждый раз перед туалетом подходит к зеркалу и улыбается сам себе.

Тут захожу я и говорю: «Вообще-то я проверяю, не начался ли у меня инсульт». © FrankEinstein / Pikabu

Не попробуешь — не узнаешь

Когда непонятно, комплимент это или шутка

...Согнулся, сделал понурое лицо

Шел с работы, а навстречу 2 девушки. Только разминулись, слышу: «Какой красивый!» Я улыбнулся, спину выпрямил, а через секунду услышал: «Кис-кис-кис». © Eliminance / Pikabu

Потерпите, чего сразу за таблетками идти

Поди разбери эти уведомления

Примерно в 5 вечера получил уведомление, что у знакомой день рождения, и начал поздравлять. Она ответила, что я первый, кто ее поздравил. Стало так грустно, что я начал ее утешать, мол, еще не вечер. Но мой поток сострадания был остановлен фразой: «Да не, просто день рождения завтра». © mishameless / Pikabu

Мы уверены, что у всех найдутся такие истории. Расскажите ваши.

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.