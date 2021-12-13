16 доказательств того, что если часто с людьми общаться, то и никакой стендап смотреть не надо
Если люди в чем-то и одинаковые, то в том, что все они постоянно ошибаются, когда взаимодействуют друг с другом. Разные уровни культуры, эмоции, послышалось не то и так далее — все это может стать камнем преткновения. Но в подобных ситуациях есть и один плюс: иногда над ними можно здорово похохотать.
Мы в AdMe.ru знаем одно средство борьбы с недопониманием — надо отнестись ко всему иронично. Именно так и поступили герои подборки, когда решили поделиться историями с пользователями интернета.
Когда и человека обидеть не хочется, и правила никто не отменял
Не внучка, и ладно
- Была у меня подруга, на тот момент ей был 31 год, а мне 32. Зима, заходим мы с ней в магазин, где ее визуально знают, так как ходит она туда часто. И одна из продавщиц, глядя на меня, внезапно выдает моей подруге: «Ой, а это ваша дочь?» С тех пор мы не дружим. © Подслушано / Ideer
А то ишь удумала, здоровается она
«Я всегда умела жить красиво»
Раз 7 лет так ходит, то, может, оно и к лучшему?
- Мне 27 лет, с 20 хожу с бородой. Девушка никогда не видела меня бритым, и в голову ей втемяшилось, что мне надо побриться. Начала уговаривать, и я поддался. Короче, не повторяйте моих ошибок, потому что теперь она отказывается со мной гулять, пока все обратно не отрастет. Не понравилось, видимо. © Подслушано / Ideer
Зачем советовать, если название не говоришь?
Один из немногих случаев, когда мы не забываем о существовании буквы «ё»
- В школе была влюблена в парня Лёню. Написала валентинку и с трепетом ждала, когда их начнут раздавать. Момент настал, и ко мне подходит девочка Лена, которую все недолюбливали, благодарит и говорит, что согласна со мной дружить. На открытке было написано «Лене». © Подслушано / Ideer
Нам всем не помешает иногда петь про себя такие песенки
Кажется, одними извинениями не обойтись
- К нам в офис со склада часто забегают собачки, мы их гоняем. Вчера начальница дочку мелкую привела, остановилась у двери и говорит ей: «Заходи, не бойся». Девочки подумали, что собака опять, и хором выдают: «Я тебе зайду сейчас!» © toptomysh / Pikabu
Черт ногу сломит в этих ваших знаменитостях
Надо бы запомнить отговорку
- Случайно услышал, как меня обсуждают коллеги.
— Капец, он, конечно, нарцисс!
— Почему? Вроде нормальный.
— Да он каждый раз перед туалетом подходит к зеркалу и улыбается сам себе.
Тут захожу я и говорю: «Вообще-то я проверяю, не начался ли у меня инсульт». © FrankEinstein / Pikabu
Не попробуешь — не узнаешь
Когда непонятно, комплимент это или шутка
...Согнулся, сделал понурое лицо
- Шел с работы, а навстречу 2 девушки. Только разминулись, слышу: «Какой красивый!» Я улыбнулся, спину выпрямил, а через секунду услышал: «Кис-кис-кис». © Eliminance / Pikabu
Потерпите, чего сразу за таблетками идти
Поди разбери эти уведомления
- Примерно в 5 вечера получил уведомление, что у знакомой день рождения, и начал поздравлять. Она ответила, что я первый, кто ее поздравил. Стало так грустно, что я начал ее утешать, мол, еще не вечер. Но мой поток сострадания был остановлен фразой: «Да не, просто день рождения завтра». © mishameless / Pikabu
Мы уверены, что у всех найдутся такие истории. Расскажите ваши.
Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью lilydavay / Twitter
Поделиться этой статьёй