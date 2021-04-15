16 диких историй от людей, которые столкнулись с неслыханной наглостью
Все мы не любим сталкиваться с неадекватным поведением окружающих, однако никто от таких ситуаций, к сожалению, не застрахован. Отсюда и появляются «веселенькие» истории о беспардонных бабушках, сомнительных друзьях, неверных любовниках и прочих персонажах, общение с которыми — сплошная нервотрепка и беспросветный мрак.
Мы в AdMe.ru искренне надеемся, что в жизнях наших читателей таких людей как можно меньше, однако вот героям нашей подборки не слишком повезло.
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Сижу в метро, заходит тетка, осмотрела, что мест нету, подходит ко мне и просит встать, чтобы она села. Я-то все понимаю, я бы встал, конечно, если бы она не просила сама, это нагло уже. Ответил «нет». Она села мне на колени. © Палата № 6 / VK
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Однажды друг приехал ко мне на выходные со своей девушкой, которая притащила еще своего кокер-спаниеля. У собаки было что-то вроде несварения, и она испачкала мне диван. Когда я посмотрел на девушку, она задрала нос и произнесла: «Как насчет прибраться здесь?» Друг в ужасе вытаращился на нее, схватил несколько бумажных полотенец и все вычистил, неоднократно извинившись передо мной. На следующий день он бросил ее, потому что то же самое произошло в гостях у его родителей. © WeirdWolfGuy / Reddit
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Знакомая работает репетитором математики, рассказывала о недавнем диалоге с клиенткой.
— А 1000 рублей указано в объявлении — это за месяц?
— Нет, это за час занятия.
— Так это же, если вы будете по 8 часов работать, это 8 тысяч за один только рабочий день?! И 160 тысяч в месяц? Куда вам столько?
Говорит, в тот момент даже не нашлась, что ответить. Просто обалдела от наглости и положила трубку. Потом мы пошутили, зачем, мол, тетке математику учить, если она и так прекрасно умеет считать чужие деньги. © Подслушано / VK
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Утро. Офис. До начала рабочего дня еще час, но некоторые сотрудники уже на работе. С утра все немного расслаблены, пьем чай и кофе, ведем неторопливые разговоры обо всем и ни о чем. Заходит девушка из соседнего отдела, спрашивает кофе. Мой коллега достает личную банку дорогого растворимого кофе, говорит:
— Бери.
— Ой, какой хороший, а можно две?
— Насыпай.
— А можно четыре?
Коллега, уже с сомнением:
— Бери четыре.
— А можно я немного отсыплю?
Коллега, закипая, сквозь зубы:
— Ну, отсыпь.
— Да нет, я тебе немного отсыплю, а банку с собой заберу.
На этом диалог закончился. Банка убрана обратно в тумбочку. И, я так думаю, навсегда. © DedX5 / Pikabu
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Вчера пошла оплачивать коммунальные услуги, вы же знаете, там, как всегда, полно бабушек сидит в очереди, так вот сегодня одна бабушка побила все рекорды... Она заняла сразу два окошка. В одном она получала пенсию, а в другом платила за квартиру. Все, кто пытался подойти к окошкам, были жестко отруганы... 80 lvl наглости. Когда она закончила и уходила, все люди хлопали. © Палата № 6 / VK
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Я снимал квартиру, хозяйка которой всегда являлась без предупреждения, позволяла себе вваливаться без нас и раздавать ключи людям, работающим в доме, не сообщая нам, из-за чего мы нередко приходили и встречали у себя незнакомцев. © unknown / Reddit
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Я фотографирую иногда. На бесплатной основе один раз фотографировал девушку. Состоялся диалог:
— Слушай, снимки супер, мне нравится. Я тут вечеринку организовываю. Край как нужен фотограф.
— Да нет проблем. Цена вопроса какая?
— Да платишь за вход на вечеринку 500 рублей и фотографируешь. Ну что, договорились? © good.user / Pikabu
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Когда бывшая девушка пришла в гости к моим родителям второй раз, она сказала маме: «Ух ты, в этот раз здесь для разнообразия чисто, а-ха-ха». Я буквально прочувствовал, о чем мама подумала в тот момент. К счастью, в итоге она просто отшутилась, но для наших отношений это явно был тревожный сигнал. © OrionsReddit / Reddit
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Приехала в гости к брату, который живет в нашей семейной квартире (мы с мамой живем в поселке). Дома полный разгром: грязное белье валяется, посуда неделю лежит в раковине, в холодильнике стухли продукты. На мои возмущения брат выдал: «Раз бесит, убери все это». От такой наглости я по-настоящему прифигела и молча ушла. А недавно мне звонит мама и кричит, что я неправа, что не прибралась за ее любимым сыночком, что я как девушка просто обязана была «заткнуться и убрать». © Подслушано / VK
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Мало того, что муж изменял мне, так он еще заставлял меня помогать этой девушке в свободное время, когда я еще не знала, что они делают за моей спиной. Более того, пока мы были вместе, он был со мной очень жесток и постоянно заставлял меня чувствовать себя глупой неумехой. Все наконец выяснилось только спустя три года после свадьбы и рождения ребенка. © Kate Smith / Quora
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Как-то по глупости пригласил к себе жить девушку, которую еле знал. Она мне все нервы вымотала. Быт с ней вести нереально, еще и скандалы вечные. Не хотела уходить, но я все-таки ее выгнал. Так та все мои карточки украла. Конечно же, я их заблокировал. А у нее наглости хватило позвонить мне и наехать за это! Потребовала карточки разблокировать! © Палата № 6 / VK
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Вызывала как-то такси до дома доехать. Приехали, проезд 240 рублей, протягиваю 500. У таксистов, как всегда, сдачи нет. Предлагает мне дойти до соседнего дома в магазин разменять деньги. Сходила, разменяла. По времени заняло минут 7–8. Протягиваю ему 240 руб. И слышу:
— С вас 270 вообще-то.
— Как так?!
— Ну так ожидание же платное. © okrk / Pikabu
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Мама однажды организовала целый ужин для тети и двоюродных братьев. Они опоздали на два часа, а потом еще тетка заявила: «Ой, извини, мальчики сейчас не особо голодны», залезла в наш холодильник и сделала им бутерброды... © Cthulu_1234 / Reddit
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Была у меня лет несколько назад клиентка, бабушка 1935 года рождения. До меня она ходила по юристам больше года, но все отказывались: дело у нее сложное, а денег — пшик. Решил по доброте душевной помочь бабушке. Практически даром. Пробегал по судам почти 1,5 года. Все, решение в нашу пользу. Можно праздновать. Приходит ко мне эта бабушка:
— Милок, ты б деньги мне вернул!
— Это с какой радости? Вы же квартиру получили!
— Получила. Но ты же ничего не сделал! ЭТО СУД ТАК РЕШИЛ!!! © kka2012 / Pikabu
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Познакомилась с мужчиной, а у него от первого брака есть дочь. Оказалось, он ищет и себе жену, и девочке маму, которая бы выполняла все функции: забирать — отводить в школу, на танцы, на кружки, брать больничные и водить к врачу, готовить и убирать дома. Я сказала честно, что пока плохо их знаю и сразу вот так после месяца знакомства я не могу. И вообще, все функции, которые он перечислил, может выполнять няня или домработница. А он заявил, что я наглая эгоистка, и обвинил меня в меркантильности — меня в семью приглашают, а я нос ворочу. © Подслушано / VK
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Мы прожили в браке почти 30 лет, когда я узнала, что муж мне изменяет. Когда я прямо спросила его об этом, он ответил, что уже много лет хотел расстаться со мной, но ему было нужно, чтобы я заботилась о нем. Я была в шоке. Ну конечно, ведь я вкусно готовила, в доме была идеальная чистота, и я помогала ему с его работой. © Anonymous / Quora
Как вы обычно даете отпор таким нахалам? Как часто вам удается защититься от их нападок?