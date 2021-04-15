16 диких историй от людей, которые столкнулись с неслыханной наглостью

Была у меня лет несколько назад клиентка, бабушка 1935 года рождения. До меня она ходила по юристам больше года, но все отказывались: дело у нее сложное, а денег — пшик. Решил по доброте душевной помочь бабушке. Практически даром. Пробегал по судам почти 1,5 года. Все, решение в нашу пользу. Можно праздновать. Приходит ко мне эта бабушка:

— Милок, ты б деньги мне вернул!

— Это с какой радости? Вы же квартиру получили!

— Получила. Но ты же ничего не сделал! ЭТО СУД ТАК РЕШИЛ!!! © kka2012 / Pikabu

Познакомилась с мужчиной, а у него от первого брака есть дочь. Оказалось, он ищет и себе жену, и девочке маму, которая бы выполняла все функции: забирать — отводить в школу, на танцы, на кружки, брать больничные и водить к врачу, готовить и убирать дома. Я сказала честно, что пока плохо их знаю и сразу вот так после месяца знакомства я не могу. И вообще, все функции, которые он перечислил, может выполнять няня или домработница. А он заявил, что я наглая эгоистка, и обвинил меня в меркантильности — меня в семью приглашают, а я нос ворочу. © Подслушано / VK