16 человек рассказали об очень неловких ситуациях, причиной которых стала косметика

Как-то в 3 года я добралась до косметички бабушки, вытащила оттуда помаду и измазала и себя, и обои в квартире. Обнаружили меня за этим занятием дедушка, бабушка и папа. На тихий вопрос бабули «Ты зачем это сделала?!» я гордо ответила: «Ну чего ты, не переживай, тебе любовник новую купит!» © GooGoosha89 / Pikabu

Парень на первом свидании спросил: «Ты что, косметикой не пользуешься?» А я целых 40 минут красилась в этот день вместо обычных 20. © mavlentiy / Pikabu