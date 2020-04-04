16 человек рассказали об очень неловких ситуациях, причиной которых стала косметика
У каждой девушки отыщется парочка веселых историй, связанных с макияжем, которые они любят рассказывать в кругу подруг. Но, как оказалось, такое происходит не только с девушками. Путешествуя по просторам интернета, мы наткнулись на забавные рассказы об очень неловких ситуациях, причиной которых становилась самая обычная косметика. Подобных историй набралось так много, что просто грех не посвятить им отдельную статью.
AdMe.ru собрал рассказы о самых уморительных случаях, связанных с косметикой, и предлагает зарядиться хорошим настроением прямо сейчас.
-
Забирал мелких из детсада. Заметив меня, они закричали: «Папа! Папа!» А я замер... У обоих была нарисована толстая «монобровь». Потом смотрю, у всех детей такой «макияж». Тут появилась воспитательница и вся в слезах рассказала: «Сегодня в группу привели южного мальчика. И все удивлялись его бровям... Я рассказала, что густые брови — это признак мужественности. И перестаралась — они все нарисовали друг другу такие же». © E6AKArpo3HaR / Pikabu
-
Подскочили в маршрутке на лежачем полицейском. Девушка с яркой помадой, как раз начавшая вставать, влепилась лицом в ширинку парня напротив. Смачный след помады на светлых джинсах. Девушка этого парня говорит: «Интересно, как бы ты мне это объяснил, не будь меня сейчас здесь?» © PivBear / Pikabu
-
Я старательно делаю модный «влажный» макияж: жидкий хайлайтер на скулы, блеск на губы, увлажняющий тон, золотые тени на веки.
Коллега-мужик: «О, ты тоже вспотела, пока шла? Жара ужасная, скажи!» © Livotovas / Twitter
-
На секунду забыла, что я не модель с подиума, и купила серую помаду. Выгляжу так, будто наелась грязи. © princessinvisbl / Twitter
-
Ты понимаешь, что у тебя неправильный тональный, когда твой ребенок выдает: «Ого! Мам, ты так загорела!» © CraftyChica / Twitter
-
На прошлой неделе пошла на работу, нарисовав только одну бровь. Никто не сказал мне об этом. Моя смена длилась 10 часов. © scuttable / Reddit
-
Как-то в 3 года я добралась до косметички бабушки, вытащила оттуда помаду и измазала и себя, и обои в квартире. Обнаружили меня за этим занятием дедушка, бабушка и папа. На тихий вопрос бабули «Ты зачем это сделала?!» я гордо ответила: «Ну чего ты, не переживай, тебе любовник новую купит!» © GooGoosha89 / Pikabu
-
Парень на первом свидании спросил: «Ты что, косметикой не пользуешься?» А я целых 40 минут красилась в этот день вместо обычных 20. © mavlentiy / Pikabu
-
Шла на работу. А люди глаз не отводят. Чувствовала себя первой красавицей. Захожу к себе на кафедру, и тут коллега просит глянуть в зеркало. Смотрю... и на всю кафедру: «Блин!» У меня один глаз был накрашен, а второй нет! Я через весь город, оказывается, ехала, как Алекс из «Заводного апельсина»! © lukeee / Pikabu
-
Ко мне подошла коллега с вопросом, где я купила свой хайлайтер, потому что ей очень нравится, как он на мне смотрится. А у меня просто кожа проблемная, блестит постоянно. © RobbiZlobniy / Pikabu
-
Моя знакомая 2 года не показывалась своему парню без макияжа. Никогда. Засыпала накрашенной, утром вставала, смывала макияж, наносила новый. Все обнаружилось на вечеринке в честь экватора: девочка напилась, ее начало тошнить. В итоге добрые люди ее засунули под душ, и тушь дала слабину — размазалась. Так была раскрыта ее тайна. © lepetit / Pikabu
-
Утренние сборы. Мама психует по поводу новой подводки для глаз: не может ровно нарисовать стрелки. Мелкая (6 лет) выдает: «Мама, ну зачем тебе такая тонна макияжа? Чтобы быть симпатичной, нужно просто больше молчать». © KiRaM1899 / Pikabu
А с вами случался курьез, который мог бы затмить все приведенное в этой подборке?
Фото на превью E6AKArpo3HaR / Pikabu