16 человек, которым попались такие соседи, что сплетницы у подъезда на их фоне кажутся вообще цветочками

Соседи — это настоящая лотерея. Меняя жилье, не угадаешь, какие будут на этот раз. Иногда попадаются доброжелательные, а иногда — такие экстраординарные, что хоть стой, хоть падай от их поведения. Одни вызывают полицию при любом шорохе, другим вода слишком громко капает, третьи следят, во сколько вы пришли домой.