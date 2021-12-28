16 человек, которым попались такие соседи, что сплетницы у подъезда на их фоне кажутся вообще цветочками
Соседи — это настоящая лотерея. Меняя жилье, не угадаешь, какие будут на этот раз. Иногда попадаются доброжелательные, а иногда — такие экстраординарные, что хоть стой, хоть падай от их поведения. Одни вызывают полицию при любом шорохе, другим вода слишком громко капает, третьи следят, во сколько вы пришли домой.
Мы в AdMe.ru считаем, что с соседями, конечно, лучше быть в хороших отношениях. Но если попадаются нетипичные личности, нужно пытаться найти компромисс.
- Мои соседи по квартире перманентно со мной не здоровались. Морду кирпичом — и идут дальше. Собираемся как-то с дочкой на улицу, ей тогда года 3 было. Навстречу соседка, все как всегда: мы здороваемся, она молча проходит. И тут моя мелкая как выдаст на весь подъезд: «Вообще-то, не здороваться — это плохо». С тех пор соседка всегда первой и громко здоровалась. © Betti6292 / Pikabu
- Сегодня поднимаюсь по подъездной лестнице, навстречу соседи — мама с дочкой лет 15. Я их всего пару раз видел. Мама со мной поздоровалась, а девочка просто мазнула по мне пустым взглядом. Я в ответ поздоровался, а на то, что девочка промолчала, я и внимания не обратил. «Ты почему с соседом не здороваешься?» — слышу этажом ниже укоризненный голос мамы девочки. «Вот пристанет к тебе гопота в подъезде или на улице, он мимо пройдет. А если тебя в лицо знать будет, то заступится». Я задумался. © Aftor.scenario / Pikabu
- Была у нас одинокая соседка, часто заходила в гости. Время от времени брала у нас в долг небольшие суммы денег. Всегда все возвращала, а мы не отказывали. А теперь представьте наше удивление, когда однажды мы увидели ее по телику и оказалось, что она перевела кавалеру из Австралии 1,5 млн рублей! © Палата № 6 / VK
- Соседи вечно жалуются. Пришло время, начали и на нас. А дома только я с детьми, муж работает допоздна. Они выдумали, что у нас каждый вечер какие-то детские крики, звуки падающих вещей и непонятные стуки. Хотя ничего такого нет. Приходят ко мне на днях, открываю им и слышу вопрос: «Привет, взрослые дома есть?» А я ростом 1,52 м, всегда выглядела довольно молодо. После этого же вопроса у меня за спиной появляются две «горы» — два 14-летних сына-близнеца. Глаза соседей нужно было видеть! Извинились и ушли. © Палата № 6 / VK
- Была у меня очень странная соседка. Она часто стояла возле окна, смотрела, кто где припарковался, и сразу же писала в чат дома. Пару раз приходили сообщения: «Тот, кто сейчас моется в душе, немедленно перестаньте это делать! У меня дочь спит».
Но лучше всего было вечером читать чат и видеть от нее: «Как не стыдно! Дочь болеет, а вы смеетесь там у себя! Имейте совесть!» Мне, с одной стороны, было смешно наблюдать за этим, а с другой — страшно, ведь не знаешь, что завтра придет в голову соседке. Поругалась она со всем домом, а на прошлой неделе переехала. © Палата № 6 / VK
- У нас есть соседка, которая настаивает на том, чтобы мы убрали деревья с нашего участка. Я понятия не имею, для чего это ей, но мы не собираемся этого делать. А она настроена настолько серьезно, что изучила карту города и рассказала нам, какие деревья принадлежат городу, а какие можно вырубить, избежав штрафа. Причем они не старые, уродливые или большие. Это прекрасные деревья, которым лет 20–30. © Samantha Kannan / Quora
- Однажды наша соседка лет 70 попросила моего мужа зайти посмотреть кофемашину. Он у меня человек добрый и рукастый, поэтому пошел. Я была на работе, но скоро должна была вернуться. С кофемашиной муж разобрался быстро, после чего старушка решила его угостить кофе. И тут она ему говорит: «Я тут курицу на мангале жарить собираюсь, не хотите ли со мной?» На что ей муж отвечает, мол, спасибо, но жена моя курицу не любит, поэтому вряд ли. А она на него так удивленно посмотрела и выдала: «Так я ж ей-то и не предлагаю! Зачем она нам?» Муж в ужасе сбежал оттуда. А еще раньше, пока мы не жили вместе, она ему врала, что я дома не ночую. © Аврора / AdMe
- Соседка стояла на дорожке у дома и кричала на меня, потому что желуди упали с большого дуба на моем участке на ее тротуар. Она требовала, чтобы я прекратил свои «преступные» действия. © konqueror321 / Reddit
- У нашего соседа протекала водопроводная труба. И вместо того, чтобы отремонтировать ее, он просто сливал все во двор. Из-за этого круглый год там было сыро. В конце концов протекающая труба лопнула и все залило водой. Но он не стал отключать насос и затопил весь район. Примерно через час все пострадавшие соседи, чьи дворы были затоплены, ополчились на него. В итоге водопровод починили, а сосед получил большой штраф. © kitskill / Reddit
- У нас была соседка, которая выносила весь мусор к нашему дому. Каждую неделю по две большие емкости, несколько мешков со скошенной травой и всякий хлам из дома, который она упихивала до такой степени, что наш мусор уже не помещался. Самое интересное, что у ее дома было больше места. Тогда мы вежливо спросили ее, может ли она складировать свой мусор перед своим домом. Она молча смотрела на меня целую минуту, а затем сказала, что вообще-то не я хозяин улицы, и ушла домой. © Timothy Ford / Quora
- У меня есть соседка немного того. Она вызвала полицию на меня по какому-то надуманному поводу. Сотрудники приехали, мы пообщались, и они уехали. Потом я подошел к ней и рассказал, что с нее штраф за ложный вызов, но они согласились все спустить на тормозах, но в следующий раз ей придется его заплатить. Теперь желание использовать полицию в качестве оружия у нее больше не возникает, пенсия и так маленькая. © caritelli / Pikabu
- Живу в Германии. Пару лет назад сосед сверху жаловался, что потерял работу, денег нет, интернет отключили. Попросил на пару месяцев пароль от моего Wi-Fi. Ну окей, мне не жалко, дала. Потом узнала, что он подселил к себе на мансарду знакомого и брал с него € 20 в месяц за пользование моим интернетом. P. S. Пароль сразу поменяла. Сосед до сих пор работу не нашел и не искал. © Tania Matiash / AdMe
- Моя соседка следит за нами. И каждый раз, когда я прихожу домой, она выходит на улицу и говорит мне, что я вернулась домой на 3 минуты позже или на 2 минуты раньше, а потом пытается выяснить почему. © Competitive-Menu-146 / Reddit
- По молодости устроил испытание своим соседям. На уроках труда учитель поведал, что ванны делают из хрупкого чугуна и упавший молоток расколет ее. И понадобилось мне потом при ремонте ванну вынести из квартиры в мусор. Сам поднять ее я был не в силах, потому приволок ее в комнату, перевернул и долбанул колуном по этому колоколу. Ванна устояла, а вот мой слух и психика соседки снизу не очень: ей почудилось, что я стены уронил. Не прав был мой трудовик. © prostachOK14 / Pikabu
- Самое нелепое, что я слышала от соседей сверху, которые несколько лет мое жилище систематически заливали, — это попытка свалить очередную лужу на полу на кошку. Не помню, что конкретно я им сказала, но чтобы так текло, кошка должна была быть размером с тигра. © Просто птичка / AdMe
- Раньше я жил в доме, где было организовано ТСЖ. И один из его членов жил через дорогу от меня и моей соседки. Однажды он прислал нам письма о том, что все должны косить газон в один и тот же день, тот должен быть одной высоты и подстрижен по одной схеме, чтобы у всех выглядел одинаково. © mrsheikh / Reddit
А у вас есть похожие истории, связанные с соседями?
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