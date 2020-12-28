19 человек, которых неадекватные выходки окружающих просто выбили из колеи

Звонок на сотовый. Из трубки зазвучал очень грустный голос пожилой женщины:

— Здравствуйте, это юрист? Я правильно попала?

— Добрый день, да. Слушаю вас.

— Вчера я купила телефон внучке на день рождения. Сегодня у него погас экран и больше не включался. С аппаратом ничего не делали. Очень обидно, еще и кредит оформила.

— Я правильно понимаю, что вы хотите вернуть деньги за бракованный телефон?

— Да, но можно и поменять.

— Понял вас. Приходите на консультацию.

— Признаюсь честно, денег у меня на ваши услуги нет. Я была бы очень признательна, если бы вы смогли мне просто рассказать, что делать в такой ситуации. Если так нельзя, то прошу прощения за беспокойство.

Признаюсь, что к бесплатным консультациям отношусь негативно, о чем еще поведаю. Здесь же клиентом выступил пожилой человек. Какие сейчас пенсии — всем известно, да и искренность, с которой мне описывалась проблема, очень подкупила. Согласился дать рекомендации, тем более что вопрос далеко не самый сложный.

На следующий день звонок. Бабуля начинает разговор в стиле «завуч отчитывает двоечника» безо всяких приветствий.

— Я только что была в магазине.

— Здравствуйте, как все прошло?

— Мне посоветовали сдать телефон в ремонт, так как это будет гораздо быстрее.

— Подождите, я же вам вчера объяснил, что это не...

Перебивает, переходя на крик:

— А ЕЩЕ МНЕ ПОСОВЕТОВАЛИ НЕ СВЯЗЫВАТЬСЯ С ТАКИМИ НЕПУТЕВЫМИ ЮРИСТАМИ!

Вот и помог бабуле бесплатно. © AttorneyAtLaw / Pikabu