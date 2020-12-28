19 человек, которых неадекватные выходки окружающих просто выбили из колеи
Вам наверняка приходилось иметь дело с людьми, поведение которых, мягко говоря, нельзя назвать адекватным. Будь то случайный знакомый, шеф, или коллега, или даже дальние и не очень родственники — общение с такими персонажами всегда отличается высокой токсичностью и невозможностью прийти к мало-мальскому компромиссу.
Если вас когда-нибудь охватывало чувство, будто лишь именно вам «везет» на эдаких энергетических вампиров, — не заблуждайтесь и не отчаивайтесь. Мы в AdMe.ru нашли множество доказательств того, что это хоть раз случается практически с каждым. Просто не забывайте делать правильные выводы и старайтесь впредь держаться от таких людей подальше.
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Сказала туристам, что в Камбодже везде принимают доллары. Через какое-то время меня зовет водитель автобуса, потому что в сувенирном магазине разразился скандал. Туристка орет и кидается на продавцов, потому что те не хотят принять у нее деньги. Увидела меня и начала орать, что я ее обманула. При этом пыталась расплатиться евро.
— Я же сказала: принимают доллары, а не евро.
— Но это одно и то же!
— Хорошо, тогда я готова обменять ваши евро на мои доллары по курсу один к одному.
Почему-то отказалась и еще больше разозлилась... © podkayneofmarss / Pikabu
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Мой брат узнал, что девушка ему изменяет. А когда он заявил ей об этом, то все, что она ответила, было: «Я никогда не говорила, что буду тебе хорошей девушкой, смирись с этим». © cassiekellyy_ / Twitter
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Купили дачный участок и начали его обживать. Соседи давно там были. Как-то заметил, что земля с одной стороны часто влажная. Это произошло года через 3 владения и присутствия на участке. Думаю-гадаю, что такое. Как-то спросил у соседа, что это может быть. Сосед: «Так это, мы же у тебя слив от бани вкопали». © Jenya17 / Pikabu
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Была одна девчонка, которая ненавидела меня и хотела разрушить мою репутацию. Однажды я разговаривала с мальчиком, а она подошла и очень язвительно заявила ему: «Ты же знаешь, что она в тебя втюрилась?» На что он такой: «Хочется верить, иначе было бы неловко». Она, блин, сообщила моему парню, что он мне нравится! © sheslostinreality / Tumblr
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Беспардонность наглецов восхищает. Ничего не продаю на «Авито» и иже с ним. Ничего не отдаю даром. Все выбрасываю. И все счастливы. Неделю назад купили холодильник. Грузчики бодро несут его к подъезду.
— Привет! Вы холодильник купили? А старый куда? Как на помойку? Я заберу. Мне на даче без холодильника беда.
— Забирай.
— Не сейчас. Договорюсь с машиной и заберу.
Через час.
— С машиной на четверг договорился, будьте дома.
— А ничего, что сегодня суббота?
— Войдите в положение, раньше никак.
Входим в положение, неделю холодильник грустит в коридоре, всем мешает.
Четверг.
— Ой, с машиной не получилось. Водила занят, давай в воскресенье.
— Нет.
— Как нет? Я же говорю, водила не может. Мне что, за бабки где-то машину заказывать?
— ???
— Вы реально не понимаете, что я сегодня не могу?
— До свидания.
Бросил трубку.
В очередной раз убеждаюсь: простота хуже воровства. © dgafaatov / Pikabu
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Дружил с парнем, который верил во всю эту фейковую рекламу вроде «подогрейте телефон в микроволновке для мгновенного заряда батареи». Я был так потрясен, что он действительно купился на это, когда увидел его через неделю с новым телефоном. © TheChosenOne118 / Reddit
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Только сегодня узнала старую историю о том, как папа, будучи коммерсантом в конце 90-х, продавал красную рыбу и привез ее в родное село, где жило много родных. Всех подробностей не знаю, но рыбу он оставил там на реализацию своей сестре. Люди должны были рассчитываться, а деньги она потом должна была переслать моему отцу. Но деньги в итоге она отдала их младшему брату, так как ему не хватало какой-то суммы для покупки жилья. В итоге младший брат купил дом безо всяких кредитов, а папа еще полгода со своей зарплаты рассчитывался с людьми, у которых эту рыбу тоже брал на реализацию. Я в шоке. Не знаю, как теперь в глаза смотреть буду тетке, папиной сестре, при встрече. © Lialin / Pikabu
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Я купил билеты на выпускной бал для себя и своей девушки у людей, которые не могли пойти. Нарядные, мы пришли к 21:00. Выяснилось, что один из билетов был украден и поэтому недействителен. Она взяла другой билет, сказала: «Мир тебе», а потом ушла, оставив меня снаружи. © SuperBeardVH / Twitter
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Поступил заказ на установку электрической сушилки для рук. Да не просто где-то в туалете, ресторане или офисе, а на даче. Приехал. Дача находилась километрах в 30 от города в одном из полузаброшенных дачных товариществ. Поставил, проверили — все работает.
Я: «Послушайте, а зачем вам это надо тут?»
Заказчик: «Очень понравилось в одном из кафе, вот и прихватил».
Я: «Прихватил?»
Заказчик: «Ну да». И стоит улыбается.
Я: «Ну тогда всего хорошего».
Сел в машину, еду и думаю: сушилка б/у, крепления выломаны, может, и в самом деле спер, хотя с виду дед — божий одуванчик. © al56.81 / Pikabu
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Как-то раз тусил с коллегой, и он выкинул весь мусор из окна машины прямо на улицу. Больше никогда с ним не гулял. © OmManiPadmeHuumm / Reddit
«Вышел на балкон и узрел безумие головного мозга».
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Звонок на сотовый. Из трубки зазвучал очень грустный голос пожилой женщины:
— Здравствуйте, это юрист? Я правильно попала?
— Добрый день, да. Слушаю вас.
— Вчера я купила телефон внучке на день рождения. Сегодня у него погас экран и больше не включался. С аппаратом ничего не делали. Очень обидно, еще и кредит оформила.
— Я правильно понимаю, что вы хотите вернуть деньги за бракованный телефон?
— Да, но можно и поменять.
— Понял вас. Приходите на консультацию.
— Признаюсь честно, денег у меня на ваши услуги нет. Я была бы очень признательна, если бы вы смогли мне просто рассказать, что делать в такой ситуации. Если так нельзя, то прошу прощения за беспокойство.
Признаюсь, что к бесплатным консультациям отношусь негативно, о чем еще поведаю. Здесь же клиентом выступил пожилой человек. Какие сейчас пенсии — всем известно, да и искренность, с которой мне описывалась проблема, очень подкупила. Согласился дать рекомендации, тем более что вопрос далеко не самый сложный.
На следующий день звонок. Бабуля начинает разговор в стиле «завуч отчитывает двоечника» безо всяких приветствий.
— Я только что была в магазине.
— Здравствуйте, как все прошло?
— Мне посоветовали сдать телефон в ремонт, так как это будет гораздо быстрее.
— Подождите, я же вам вчера объяснил, что это не...
Перебивает, переходя на крик:
— А ЕЩЕ МНЕ ПОСОВЕТОВАЛИ НЕ СВЯЗЫВАТЬСЯ С ТАКИМИ НЕПУТЕВЫМИ ЮРИСТАМИ!
Вот и помог бабуле бесплатно. © AttorneyAtLaw / Pikabu
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Подрабатывал летом продавцом мяса. Однажды пришла женщина и спросила, есть ли у нас мясо без специй и соусов. Оказалось, что «доктор» сказал, что ее собаки заболели, потому что она кормит их пиццей, и они не могут переварить специи. Но потом она добавила: «Ох, но они так любят пиццу, мне их так жалко. Наверное, я все-таки продолжу кормить их пиццей». © mythirdpersonality / Reddit
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Пошел я давеча в свою пекаренку у дома, а они вещички собирают. Пекарня классная, ребята молодые, общительные, приятно просто зайти даже за свежей булочкой. Оказывается, позвонил им хозяин помещения и говорит:
— Времена нынче сложные, у всех моих арендаторов проблемы с деньгами. Многие позакрывались. Поэтому в этом месяце аренда будет маленько другой. На 5 тыс. поднимем пока, а там посмотрим. У вас же хлеб — его брать не перестанут.
Ну вот пусть и смотрит «там», а ребята переезжают в соседнее помещение за половину цены на 3 месяца, а потом на 7 тыс. дешевле нынешнего. Надеюсь, все у них будет хорошо, уж больно булки вкусные! © babam86 / Pikabu
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Когда я работал в ресторане, у нас было блюдо из целой курицы гриль, порубленной на куски. Позвонила нам разъяренная женщина, заказавшая доставку, и заявила, что у курицы в ее заказе оказалось только 2 грудки. Отчего-то она решила, что их должно быть больше, о чем ясно выразилась в разговоре и со мной, и с моим менеджером, которого она потребовала позвать, чтобы разрешить конфликт. © eeveion / Reddit
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Моя бывшая соседка расторгла контракт на газ и электричество, потому что сочла, что это слишком дорого. Потом стала удивляться, почему у нас больше нет электричества и газа. Она подумала, что мы платили € 90 в месяц за возможность пользоваться горячей линией 24/7 в случае возникновения проблем. © saoirse_eli / Reddit
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Разговаривала с парнем, который рассказывал о том, что женщины играют в спортивные игры не хуже мужчин. И вдруг он говорит: «Однажды я был рефери на женском софтболе в полнолуние и...»
Я такая: «Какое имеет значение, что это было полнолуние?»
Он: «Ну, знаешь, полнолуние, женщины в полнолуние...»
Я: «Не понимаю».
Он: «Месячные».
Как оказалось, он думал, что месячные начинаются у женщин исключительно в полнолуние. Мне показалось забавным, что он спутал женщин с оборотнями. © rorie-s / Tumblr
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Нарядили c женой елку, повесили гирлянду с огоньками, выключили свет, настроение новогоднее. Я пью чай, жена истребляет мандарины, и тут звонок в дверь. Открываю, там женщина. Спрашивает: «У вас красная елка?» Я: «Э-э-э, ну да». Она: «Немедленно уберите ее, она всем нам принесет несчастье! Я вашу елку вижу из окна! Следующий год — год Быка, нельзя делать елку красной! Сделайте синей! Иначе всему дому плохо будет!» Я так офигел, что почувствовал, как шестеренки в моей голове начинают скрипеть, пытаясь понять всю абсурдность ситуации. Выручила жена, сказав, что мы католики и обязаны делать только таким цветом, а она должна уважать нашу веру, после чего закрыла дверь. © Pikase / Pikabu
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Как-то встречалась с парнем из очень богатой семьи. Я тогда еще была студенткой 1-го курса, нигде не работала и жила на деньги родителей. Парень постоянно приглашал меня в дорогие рестораны и бары, но платил всегда только за себя. Однажды после очередного приглашения в дорогой ресторан я сказала, что у меня нет денег, и спросила, сможет ли он меня угостить. Парень резко ответил, что не виноват в том, что я нищеброд и не могу заработать на стейк. После этого не общались. © «Подслушано» / Vk
Скорее всего, и вам хоть раз приходилось сталкиваться со случаями вопиющей глупости или наглости. Расскажите о них.