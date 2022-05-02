16 человек, которые знают, что в процессе ремонта чувство юмора проходит основательную проверку

Как известно, ремонт нельзя закончить, можно только прекратить. Все время норовят вылезти новые недочеты, которые так и хочется исправить, а единственный выход из всего этого — воспринимать происходящее с чувством юмора.

AdMe.ru собрал подборку фотоисторий о людях, которые испытали полный спектр эмоций — от смеха и шока до раздражения, глядя на то, во что вылился ремонт.

«Потратила кучу денег на ремонт. А сейчас прислали отчет об услугах, и в перечне есть „Установка ограничителя двери“. Вот какой ограничитель двери мне установили»

«У меня положили плитку и просят уже окончательно рассчитаться за работу. Я же не сошел с ума, считая, что это никуда не годится?»

«Только что закончил поклейку новых обоев в гостиную»

«Какой-то наглый тип пустил свою собаку гулять по моему свежезалитому цементу, да еще и написал на нем свое имя»

«Элиша».

«Я договорился об аренде, после чего владелец решил „починить“ паркетные полы, поскольку на них было несколько царапин от предыдущего арендатора. Я почти плакал»

«Недавно мы отремонтировали кухню. Теперь занялись ванной комнатой, расположенной прямо над ней. Сегодня я вернулся домой и увидел это»

«Пятна цемента от недавнего ремонта моего дома выглядят, как лев на краю обрыва»

«Моя сестра нашла это под обоями в детской дочки, и она немного напугана»

Не волнуйтесь, это просто логотип метал-группы Lamb of God. © Stones_022 / Reddit

«Решил заменить недостающую потолочную плитку»

«Пришел домой и увидел у себя в квартире такую „красоту“. Оказалось, что соседи выкупили смежную однушку и делают там ремонт. А о компенсации и говорить не хотят»

«Мой помытый валик для краски выглядит как Салли из „Корпорации монстров“»

«Позвольте дать вам совет: при переезде не стоит класть компьютер рядом с банками краски»

А вот еще один полезный совет от человека, который последним делал ремонт

«Не трогай влажными руками».

«Вытащил ковры в только что купленном доме и — о жуть! — увидел это»

Слава богу, я не могу позволить себе дом! Я в безопасности. © diandakov / Reddit

«Собираюсь съехать, и тут клей решил, что я должен отремонтировать эту комнату»

«Cтену в офисе неделями не могли заделать. Что ж, я добавил табличку „Проводка и переключатели в их первозданном виде. Неизвестный мастер“ и превратил ее в арт-объект»