15 жутко модных вещей, которые вы не рискнете даже примерить

Дизайнеры некоторых знаменитых брендов порой создают вещи, экстравагантность которых граничит с нелепостью.

AdMe.ru делится подборкой 15 предметов гардероба, которые кажутся нам немного странными, несмотря на то что продаются в известных модных магазинах.

Когда нечего стесняться

На рынке оценят

А что знаете вы о самокритике?

На смену леопардовым лосинам

Для многогранных личностей

Джинсы с отпугивающим эффектом

Обувь с намеком

Минимализм, который зашел слишком далеко

Поближе к природе

Если не хватает обнимашек

Это стоит $ 1 500

Это не запакованный плед. Это женская сумка

Дорого-богато

Чтобы не ходить, а летать

Для тех, кто не любит флиртовать на пляже

Фото на превью belovedshirts/instagram, alliphanz/instagram

12 На склад!
15 Комментарии

Кажется, не на то я потратил свою юность

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