15 жутко модных вещей, которые вы не рискнете даже примерить
Дизайнеры некоторых знаменитых брендов порой создают вещи, экстравагантность которых граничит с нелепостью.
AdMe.ru делится подборкой 15 предметов гардероба, которые кажутся нам немного странными, несмотря на то что продаются в известных модных магазинах.
Когда нечего стесняться
На рынке оценят
А что знаете вы о самокритике?
На смену леопардовым лосинам
Для многогранных личностей
Джинсы с отпугивающим эффектом
Обувь с намеком
Минимализм, который зашел слишком далеко
Поближе к природе
Если не хватает обнимашек
Это стоит $ 1 500
Это не запакованный плед. Это женская сумка
Дорого-богато
Чтобы не ходить, а летать
Для тех, кто не любит флиртовать на пляже
Фото на превью belovedshirts/instagram, alliphanz/instagram