15 забавных историй о том, как люди делали предложение руки и сердца
AdMe.ru собрал 15 случаев, в которых самый волнительный момент в жизни каждого влюбленного прошел слегка не по стандартному сценарию.
- Как-то летом мы с молодым человеком попали под сильный дождь и забежали в ближайший, как оказалось свадебный, магазин. Дождь был сильный и, похоже, долгий, и от нечего делать я решила померить свадебное платье. Парень увидел меня в нем, расплакался и сделал предложение. Встречались мы всего месяц.
- Сегодня, после четырех лет романтических отношений, я наконец-то сделал своей девушке предложение руки и сердца, в ответ на которое услышал: «Воу-воу-воу, парень, палехче».
- Однажды случилось то, к чему судьба меня совершенно не готовила. Я со своим молодым человеком сидела в маленькой китайской забегаловке, в которой даже туалета нет. Но во время еды я вдруг резко почувствовала, что мне срочно именно туда и нужно, из-за чего я перестала есть и стала всячески ерзать на стуле. Ссылаясь на боль в животе и необходимость лечь, я уговорила парня поехать домой. Я практически справилась со своей миссией, но прямо перед подъездом я поняла, что не могу больше держаться и, зачем-то громко прокричав: «Пора!», с отчаянием побежала в ближайшие кусты и также с отчаянием потерпела свое китайское фиаско. Закончилась эта история тем, что на следующий день мой парень сделал мне предложение, так как, по его словам, теперь он знает слишком много обо мне, чтобы быть просто парнем.
- Хоть я и работаю заместителем директора в крупной компании, в душе я самый натуральный гик. По работе приходится много летать. При наборе высоты самолета развлекаю себя, ну и заодно ничего не понимающих попутчиков тем, что произношу вслух загадочные числа из телесериала «Lost»: 4, 8, 15, 16, 23, 42. Год назад при взлете рейса Москва — Мюнхен очередной раз, произнося эти числа, услышал, как моя соседка бормочет: «Настало время приключений!». Я сделал ей предложение.
- Мой парень просто однажды мне сообщил: «На август ничего не планируй, у нас мероприятие!». Я не планировала. Но и ничего не поняла.
- На прошлый Новый год я загадала, чтобы мой парень сделал мне предложение руки и сердца. На двенадцатом ударе я подожгла записку, бросила ее в бокал и быстро-быстро выпила. Парень, зная, что я в принципе странная, не обратил внимания на то, что я старательно дожевываю пепел, достал кольцо и встал на одно колено... Я только и вскрикнула: «Что? Так быстро?!»
- Мой молодой человек на вопрос: «Если бы мы поженились, как думаешь, какая бы у нас была семья?» ответил мне: «Нам рано еще об этом говорить, потому что мы только три месяца встречаемся». Я с ним согласилась, но внутри стало как-то грустно.
На следующий день иду на работу, и вдруг ко мне пристает цыганка с предложением погадать. И цыганка какая-то стремная, разукрашенная, на трансвестита похожа. Я от нее пытаюсь отделаться, а она не отстает. Тогда я говорю: «Да иди ты знаешь куда! Иначе ударю». А она так спокойно отвечает с улыбкой и знакомым голосом: «Иди, иди. Только колечко свое забери, — протягивает мне коробочку с кольцом. — Веселая у нас будет семья. Не соскучишься».
- Я решил сделать своей возлюбленной предложение. Вместе мы уже 7 лет. Пришли в дорогой ресторан. По моей просьбе официант спрятал обручальное кольцо в торт. И каково же было мое удивление, когда девушка, распознав кольцо, ни на секунду не задумываясь, решила, что его потерял повар во время готовки, и пошла его возвращать.
- Я так устала ждать от своего парня предложение выйти замуж, что сделала его сама. Он ответил: «Я подумаю». На следующий день по дороге домой я увидела десяток крутых парней на мотоциклах, которые ехали по улице и неожиданно остановились прямо возле меня. Один из них с букетом роз встал на одно колено и сделал мне предложение. Я ему: «Шлем хоть сними». Пока мой будущий муж снимал шлем, он уронил и потерял кольцо. Далее все прохожие наблюдали забавную картину: десяток брутальных байкеров, побросав свои мотоциклы, ползали по тротуару, внимательно рассматривая асфальт. Боже, люблю этого придурка!
- Муж сделал мне предложение неожиданно, просто сказал с некой неоправданной уверенностью: «Загадай число от 1 до 1000, угадаю — женимся немедля!» И это было самое большое чудо в моей жизни — он безоговорочно угадал число. И да, я этому очень рада.
- Мы просто ехали с другом в метро, и я смеялась над тем, что он сегодня не побрился, припевая: «У тебя есть борода, я скажу тебе да». И он в шутку начал задавать кучу вопросов, на которые я без умолку и в рифму повторяла «да». И тут он сделал серьезное лицо и... «ты выйдешь за меня?».
- Мой папа договорился с консьержкой из общежития вызвать маму и сообщить, что ее выселяют. И когда моя мама в слезах просила уладить этот вопрос с жильем, мой папа приехал на такси с букетом, ключами от новой квартиры и предложением руки и сердца. Мама до сих пор не знает, что это был коварный план.
- Мой парень хотел попросить моей руки необычным способом. Он сам приготовил роллы и в один из них положил кольцо. В итоге он перепутал, в каком ролле кольцо, и съел его сам.
- И напоследок история о том, что лучше делать предложение без друзей:
Источник Подслушано, thequestion