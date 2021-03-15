15+ ванных комнат, которые вызывают вопль: «О чем думали эти дизайнеры!?»

Для многих ванная комната — идеальное место, где можно отдохнуть и немного расслабиться в одиночестве. Обычно это чистое и безопасное помещение с простым интерьером, в создании которого просто невозможно напортачить. Но после просмотра некоторых фотографий, которыми люди делятся в интернете, нам пришлось подвергнуть сомнению все, что мы знали о ванных до сих пор. Представляем себе лица людей, которым пришлось зайти в эти странные комнаты.

AdMe.ru хочет поделиться этими шедеврами дизайнеров, возможно, слишком оригинальными на вкус большинства людей. Мы уверены, что после просмотра некоторых из этих фотографий вы будете ценить свои ванные еще больше. И не забудьте взглянуть на фото из бонуса в конце статьи.

1. «Это ванная в новом доме моего отца. Мой рост 184 см, потолок такой низкий, что пришлось вырезать дырки над унитазом и раковиной, чтобы можно было там встать»

2. «Перегородки в кабинках слишком высоко от пола. Мои ляжки будет видно!»

3. «Вместе со мной в туалет зашел другой парень. Он посмотрел на это, сказал: „Этому не бывать“, — и вышел»

4. Так вы никогда не забудете вымыть руки после туалета

5. «Эти жалюзи в моем гостиничном номере — единственное, что закрывает душ, попасть в который можно и с другой стороны»

6. «Какой-то странный цвет для туалета, особенно общественного. Не вызывает доверия, если честно»

7. Зеркало, которое создано, чтобы вы так и не поняли, как выглядите сегодня

8. Это настолько сбивает с толку, что даже опасно

9. «Наверное, можно было повернуть унитаз, но уже неважно»

10. «Иметь запасной рулон туалетной бумаги всегда полезно. Но не уверен, что нижний удобно доставать»

11. Отличное местечко, чтобы поболтать с друзьями...

12. «Наконец закончили ремонт в ванной»

13. «Полагаю, быть сантехником дано не каждому»

14. Зачем покупать унитаз, который подходит для вашей ванной, если можно сделать так, чтобы ванная подходила к унитазу?

15. Добро пожаловать в бесконечный туалет, туалет, в котором вы сможете видеть себя с любого возможного угла!

Бонус: указатели в общественных туалетах посылают нам смешанные сигналы

«Женский туалет».

«Кто бы ты ни был, просто вымой руки».