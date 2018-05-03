15 твитов от тех, кто не понаслышке знаком с человеческой глупостью
Мы нередко сталкиваемся с глупостью окружающих. Чаще всего мы просто смеемся и тут же забываем об услышанном, но бывает и так, что какую-то дурацкую ситуацию или фразу мы со смехом и удивлением вспоминаем всю жизнь. И, конечно, куда забавнее, если отсутствием логики блеснул кто-то другой, а не мы сами.
AdMe.ru собрал для вас посты людей, которые обнаружили, что их друзьям или родственникам порой не хватает сообразительности и смекалки.
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А вы встречали таких людей, в наивность которых верится с трудом? Или, может быть, сами однажды выдали какую-нибудь несуразицу в компании друзей?
Фото на превью notfinch / reddit