15 твитов от тех, кто не понаслышке знаком с человеческой глупостью

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Мы нередко сталкиваемся с глупостью окружающих. Чаще всего мы просто смеемся и тут же забываем об услышанном, но бывает и так, что какую-то дурацкую ситуацию или фразу мы со смехом и удивлением вспоминаем всю жизнь. И, конечно, куда забавнее, если отсутствием логики блеснул кто-то другой, а не мы сами.