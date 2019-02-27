15 странных запросов клиентов, от которых менеджеры выпадают в осадок
«Клиент всегда прав, и его пожелания — закон» — главное правило для каждого предпринимателя, менеджера или любого другого работника сферы услуг. Но зачастую пожелания потребителя могут быть неочевидными, дерзкими и даже странными — приходится буквально переводить их на «человеческий» язык.
А что делать, если запрос клиента настолько странен, что продавец впадает в состояние онемения? AdMe.ru ознакомился с самыми странными запросами, от некоторых наша редакция действительно была немного в шоке.
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Фото на превью immortal555 / pikabu