15+ странных попутчиков, способных сделать поездку незабываемой. В наихудшем смысле

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На автобусах и в маршрутках наверняка ездят почти все, у кого нет собственной машины. А жители мегаполисов немалую часть дня проводят в метро, добираясь до работы и обратно. В дальних путешествиях без поездов и самолетов и вовсе не обойтись. И разумеется, в поездках встречаются не только приличные и воспитанные люди.

AdMe.ru перерыл интернет в поисках наглядных примеров того, как не стоит себя вести в общественном транспорте. Мы даже не знали, что такое вообще бывает. Кстати, в конце статьи вас ждет небольшой бонус.

В автобусе кто-кто приклеил жвачку к кнопке для экстренной остановки

Она пила пиво в автобусе, потом скомкала банку и выбросила ее под сиденье

К слову, в поезде были люди, которым пришлось стоять

Она ведет себя как в собственной гостиной

Подборка кошмаров пассажиров самолета

Он просто немножко бреется в метро...

Этот парень включил громкую связь на телефоне, и теперь весь поезд слушает его разговоры

«Это как раз то, чего я больше всего боялась перед посадкой на самолет»

Этот парень поел, а остатки еды и мусор просто выбросил в проход

Можно ли проносить в самолет ножницы?

Ты не ты, когда голоден!

«Работаю таксистом. Вчера ко мне села женщина и молча протянула эту бумажку»

Он перегородил своим велосипедом 2 места в метро в час пик

Почему бы не помыть ноги в поезде?

Общественный транспорт — идеальное место для занятий растяжкой

Вот поэтому всегда мойте руки после поездки в общественном транспорте

Бонус: таксисты тоже чудят иногда

Гай Юлий Таксист

Главное — уметь найти выход из сложной ситуации

Мы уверены, что вам тоже попадались странные или просто невоспитанные попутчики. Делитесь своим праведным гневом в комментариях!