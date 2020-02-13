15+ странных попутчиков, способных сделать поездку незабываемой. В наихудшем смысле
На автобусах и в маршрутках наверняка ездят почти все, у кого нет собственной машины. А жители мегаполисов немалую часть дня проводят в метро, добираясь до работы и обратно. В дальних путешествиях без поездов и самолетов и вовсе не обойтись. И разумеется, в поездках встречаются не только приличные и воспитанные люди.
AdMe.ru перерыл интернет в поисках наглядных примеров того, как не стоит себя вести в общественном транспорте. Мы даже не знали, что такое вообще бывает. Кстати, в конце статьи вас ждет небольшой бонус.
В автобусе кто-кто приклеил жвачку к кнопке для экстренной остановки
Она пила пиво в автобусе, потом скомкала банку и выбросила ее под сиденье
К слову, в поезде были люди, которым пришлось стоять
Она ведет себя как в собственной гостиной
Подборка кошмаров пассажиров самолета
Он просто немножко бреется в метро...
Этот парень включил громкую связь на телефоне, и теперь весь поезд слушает его разговоры
«Это как раз то, чего я больше всего боялась перед посадкой на самолет»
Этот парень поел, а остатки еды и мусор просто выбросил в проход
Можно ли проносить в самолет ножницы?
Ты не ты, когда голоден!
«Работаю таксистом. Вчера ко мне села женщина и молча протянула эту бумажку»
Он перегородил своим велосипедом 2 места в метро в час пик
Почему бы не помыть ноги в поезде?
Общественный транспорт — идеальное место для занятий растяжкой
Вот поэтому всегда мойте руки после поездки в общественном транспорте
Бонус: таксисты тоже чудят иногда
Гай Юлий Таксист
Главное — уметь найти выход из сложной ситуации
Мы уверены, что вам тоже попадались странные или просто невоспитанные попутчики. Делитесь своим праведным гневом в комментариях!
Фото на превью Addian4 / Reddit