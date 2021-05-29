15+ случаев, когда создателям игрушек стало скучно и они решили отжечь не по-детски

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Иногда на производителей игрушек что-то находит и они создают такие «шедевры», что потом еще прийти в себя нужно. Например, матку с повышенным уровнем агрессии или пупса, которому только в фильмах ужасов сниматься.

Мы в AdMe.ru то смеялись, то плакали от того, какие игрушки можно встретить в детских магазинах. Держитесь крепче, сейчас мы их и вам покажем.

«Эта игрушка выглядит как разъяренная матка, теперь я называю ее менструальным монстром»

Лиса, которая енот

Надпись на картинке: «Лиса».

«Не помню, где взял эту фигурку Гомера Симпсона, но вряд ли это официальная версия игрушки»

«Пикачу, которого мне подарила моя девушка»

Мастер Йода после пластической операции?

Пасхальная игрушка, которая стреляет шариками из пенопласта. Но это не нос и не рот

Просто динозавр с человеческими руками вместо лап

«Демоны моего стоматолога»

Это самая дорогая и самая ужасная игрушка в мире

Ценник на игрушке: «$ 119».

Сыночек Пеннивайза из «Оно»?

«Мое любимое „нечто“»

Видимо, эта кукла столкнулась с очень суровой реальностью

Надпись на коробке: «Реалистичное выражение лица».

Похоже на Джокера из очень далекой альтернативной вселенной

Главное, чтобы его не увидел ни один ребенок

Полный песец

«Вот такого пупса получила моя дочь в подарок от прабабушки. Чего только в закромах у старшего поколения не найти, даже меховые пупсы с клешнями попадаются»

Действительно, что же еще должно быть в наборе юного врача

«Вот что получилось у моей дочери из игрушки „Вырасти инопланетянина из яйца“»