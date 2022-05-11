15 случаев, когда рабочие будни обернулись для людей сюрпризами, от которых волосы встают дыбом

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Какой бы любимой ни была работа, порой и от нее возникает желание спрятаться. И это далеко не всегда случается от усталости. Иногда то коллеги ведут себя странно, то начальник бушует, а то и вовсе какая-нибудь живность в офисе заведется.

AdMe.ru с сочувствием относится к людям, которые поделились душещипательными ситуациями.

«Конкуренты предложили перейти к ним, пообещав зарплату на 20 % больше. Тем временем наше начальство»

«Мы вас очень ценим! (Молоко в холодильнике.)».

«Я видеооператор и сегодня работаю на конференции. Здесь только девушки, и мужская уборная стала женской. Я единственный парень, но есть проблема: очень хочется в туалет»

«Женский туалет».

«Пришлось вкалывать, после того как моего напарника уволили. За это меня обещали кое-чем осчастливить. Оказалось, вот чем»

«В конце смены мы делим чаевые поровну между 2–3 человеками. Сегодня моя коллега ушла на 10 минут раньше и забрала практически все, оставив мелочь»

«Я потерял свои защитные очки, а коллега нашел и подписал их. Перманентным маркером»

«Мой папа сказал, что по-другому коллеги не перестанут брать его кружку»

«К вашему сведению: у владельца этой кружки простуда на губах».

«У меня есть коллеги, которые постоянно ставят туалетную бумагу таким образом»

«Вот как часто моя коллега громко кашляет в течение 15 минут»

«Несмотря на вместительный холодильник и место на столе, один из моих коллег почему-то всегда складывает свою еду в ботинок»

«Только что вызвали заменить клавиатуру на работе. Как это произошло?»

«Обнаружил своего коллегу как никогда сосредоточенным на работе»

«Сушилка для рук у меня на работе»

«По этой лестнице мне приходится подниматься и спускаться на работе каждый день. И нет, это не ракурс, она действительно такая крутая»

Кому-то надоело, что на работе воруют его обед

«Коллеги жаловались на громкий звук, похожий на стрекот сверчков»