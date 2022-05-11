15 случаев, когда рабочие будни обернулись для людей сюрпризами, от которых волосы встают дыбом
Какой бы любимой ни была работа, порой и от нее возникает желание спрятаться. И это далеко не всегда случается от усталости. Иногда то коллеги ведут себя странно, то начальник бушует, а то и вовсе какая-нибудь живность в офисе заведется.
AdMe.ru с сочувствием относится к людям, которые поделились душещипательными ситуациями.
«Конкуренты предложили перейти к ним, пообещав зарплату на 20 % больше. Тем временем наше начальство»
«Мы вас очень ценим! (Молоко в холодильнике.)».
«Я видеооператор и сегодня работаю на конференции. Здесь только девушки, и мужская уборная стала женской. Я единственный парень, но есть проблема: очень хочется в туалет»
«Женский туалет».
«Пришлось вкалывать, после того как моего напарника уволили. За это меня обещали кое-чем осчастливить. Оказалось, вот чем»
«В конце смены мы делим чаевые поровну между 2–3 человеками. Сегодня моя коллега ушла на 10 минут раньше и забрала практически все, оставив мелочь»
«Я потерял свои защитные очки, а коллега нашел и подписал их. Перманентным маркером»
«Мой папа сказал, что по-другому коллеги не перестанут брать его кружку»
«К вашему сведению: у владельца этой кружки простуда на губах».
«У меня есть коллеги, которые постоянно ставят туалетную бумагу таким образом»
«Вот как часто моя коллега громко кашляет в течение 15 минут»
«Несмотря на вместительный холодильник и место на столе, один из моих коллег почему-то всегда складывает свою еду в ботинок»
«Только что вызвали заменить клавиатуру на работе. Как это произошло?»
«Обнаружил своего коллегу как никогда сосредоточенным на работе»
«Сушилка для рук у меня на работе»
«По этой лестнице мне приходится подниматься и спускаться на работе каждый день. И нет, это не ракурс, она действительно такая крутая»
Кому-то надоело, что на работе воруют его обед
«Коллеги жаловались на громкий звук, похожий на стрекот сверчков»
А у вас на работе есть что-нибудь такое, из-за чего иногда хочется убежать без оглядки?
Фото на превью cedarvan / Reddit
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