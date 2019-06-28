15 случаев, когда люди с нетерпением ждали заказ, а получили разочарование с доставкой на дом

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Никто не застрахован от мелких неудач, даже когда кажется, что ошибки быть не может. Герои нашей подборки на личном опыте убедились, что расслабляться никогда не стоит и подвох может скрываться где угодно. Особенно это касается интернет-заказов.

AdMe.ru уверен, что, когда реальность не оправдывает ожиданий, унывать не стоит, а лучше взглянуть на ситуацию под другим углом и улыбнуться.

«Коллега купил мотоцикл и увидел в интернет-магазине эти ботинки. Его впечатлила цена — всего $ 39. Но еще сильнее его впечатлил их вид, когда пришла посылка»

«В описании к товару было сказано, что в наборе 10 больших камней»

«Лучше бы им вернуть мои деньги»

«Помыл игрушку, как и советовал производитель»

«Спустя 6 месяцев ожидания своего заказа»

«Пригласили Алису на день рождения ребенка»

«Я только что выиграл эти часы»

Сколько же нужно таких зеркал, чтобы получилось как на картинке?

Кто бы мог подумать, что изображение нужно воспринимать буквально

Это даже не кардиган

«На фото не видно, но рядом было еще 3 столика, а мимо нас постоянно ходили пьяные люди, чтобы добраться до пляжа. И это все было за баром, в котором готовили гамбургеры»

Упаковка из-под увлажняющего крема

«В наборе „Сделай своего мишку сам“ не было достаточного количества ниток, но, возможно, в этом есть и моя вина»

Чтобы понять, какого размера коляска, посмотрите на хлеб

«Решила сделать дочке на 14-летие сюрприз — необычную фотосессию. Спустя 2 недели мы получили снимки. И это стоило ₽ 15 тыс.»

А вы когда-нибудь испытывали сильное разочарование из-за товара или услуги?