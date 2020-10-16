15 случаев, когда чокнутые идеи были так мастерски исполнены, что мир ахнул от удивления

Есть среди нас такие умельцы, которые буквально из ничего могут сделать то, до чего другие даже не додумаются. Превратить багажник в диван, сделать кровать в виде гамбургера, испечь свадебный торт из лапши — вот только несколько фееричных идей, на которые у кого-то хватило и ума, и фантазии.

Мы в AdMe.ru верим, что любое творчество заслуживает внимания. И конечно, мы не смогли пройти мимо причудливых поделок, авторы которых явно смотрят на этот мир под другим углом.

Изделие «кошачий глаз»

Сделано отлично, только кому и для чего это нужно? © incenseandelephants / Reddit

Меня больше интересует, зачем они принесли это на пляж. © breesebaker / Reddit

Просто кофейные кружки

Ты: пробуешь на вкус кофе из кружки. Кружка: пробует на вкус тебя. © AndreasVesalius / Reddit

Самая запоминающаяся часть пробуждения. © AWalkingDisaster97 / Reddit

«Попыталась добавить немного стиля наушникам моего мужа»

«Кровать-гамбургер, сделанная в 1972 году»

Моя оценка блюду — 2 звезды: бургер немного суховат, а еще в нем попался здоровый мужик. © cobainbc15 / Reddit

«Моя жена сказала, что эта гитара — просто воплощение того, что называют „ужасный вкус, но отличное исполнение“»

Чувак, ты в курсе, что она стоит $ 15 000? © CrumbsAndCarrots / Reddit

«Повелеваю всем поварам отныне носить это»

Очень оригинальный комод

Это могло бы быть отличным местом хранения инструментов для какого-нибудь эксцентричного плотника. © Corpseconnoisseur / Reddit

Довольно неплохой способ спрятать что-нибудь на лесопилке. © Moth92 / Reddit

Когда просто змеиной кожи недостаточно

Свадебный торт для любителей лапши

Пока я не посмотрел видео, как это готовят, я был уверен, что это просто обычный торт, который выглядит как лапша, а не реальный торт из лапши. © uhcougars1151 / Reddit

По крайней мере это не помадка... © queengemini / Reddit

Великолепно связанный люк

Когда бабушка прокачала тачку

Смелый выбор в пользу белого цвета. Я аплодирую вашей смелости... и сомневаюсь в вашем здравомыслии. © demon_fae / Reddit

Диван для любителей автомобилей

«Во время прогулки наткнулся на этот топиарий по соседству»

Понятно, что люди сделали это, чтобы заставить прохожих улыбнуться. Но если бы мне было 6 лет, это стало бы моим кошмаром. © gamememememe / Reddit

А теперь представьте, что вам нужно оттереть и отмыть его

Брюки с встроенным климат-контролем