15 случаев, когда чокнутые идеи были так мастерски исполнены, что мир ахнул от удивления
Есть среди нас такие умельцы, которые буквально из ничего могут сделать то, до чего другие даже не додумаются. Превратить багажник в диван, сделать кровать в виде гамбургера, испечь свадебный торт из лапши — вот только несколько фееричных идей, на которые у кого-то хватило и ума, и фантазии.
Мы в AdMe.ru верим, что любое творчество заслуживает внимания. И конечно, мы не смогли пройти мимо причудливых поделок, авторы которых явно смотрят на этот мир под другим углом.
Изделие «кошачий глаз»
- Сделано отлично, только кому и для чего это нужно? © incenseandelephants / Reddit
- Меня больше интересует, зачем они принесли это на пляж. © breesebaker / Reddit
Просто кофейные кружки
- Ты: пробуешь на вкус кофе из кружки. Кружка: пробует на вкус тебя. © AndreasVesalius / Reddit
- Самая запоминающаяся часть пробуждения. © AWalkingDisaster97 / Reddit
«Попыталась добавить немного стиля наушникам моего мужа»
«Кровать-гамбургер, сделанная в 1972 году»
- Моя оценка блюду — 2 звезды: бургер немного суховат, а еще в нем попался здоровый мужик. © cobainbc15 / Reddit
«Моя жена сказала, что эта гитара — просто воплощение того, что называют „ужасный вкус, но отличное исполнение“»
- Чувак, ты в курсе, что она стоит $ 15 000? © CrumbsAndCarrots / Reddit
«Повелеваю всем поварам отныне носить это»
Очень оригинальный комод
- Это могло бы быть отличным местом хранения инструментов для какого-нибудь эксцентричного плотника. © Corpseconnoisseur / Reddit
- Довольно неплохой способ спрятать что-нибудь на лесопилке. © Moth92 / Reddit
Когда просто змеиной кожи недостаточно
Свадебный торт для любителей лапши
- Пока я не посмотрел видео, как это готовят, я был уверен, что это просто обычный торт, который выглядит как лапша, а не реальный торт из лапши. © uhcougars1151 / Reddit
- По крайней мере это не помадка... © queengemini / Reddit
Великолепно связанный люк
Когда бабушка прокачала тачку
- Смелый выбор в пользу белого цвета. Я аплодирую вашей смелости... и сомневаюсь в вашем здравомыслии. © demon_fae / Reddit
Диван для любителей автомобилей
«Во время прогулки наткнулся на этот топиарий по соседству»
- Понятно, что люди сделали это, чтобы заставить прохожих улыбнуться. Но если бы мне было 6 лет, это стало бы моим кошмаром. © gamememememe / Reddit
А теперь представьте, что вам нужно оттереть и отмыть его
Брюки с встроенным климат-контролем
- Это ведь пояс, да?.. © _Yer_Mum_ / Reddit
- Нет, но можно носить с поясом. © TacoDoc / Reddit
Какую из этих вещиц вы бы хотели приобрести?
Фото на превью knithacker / Reddit