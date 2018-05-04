15 человек, чьи ожидания разбились о суровую реальность
Всегда немного грустно, когда предвкушаешь одно, а получаешь совсем другое. Вот и герои нашей подборки, к сожалению, так и не увидели волка Серегу, а бананы получились как афиша к фильму ужасов, но зато они посмеялись от души и поделились хорошим настроением с нами.
AdMe.ru предлагает посмотреть на 15 забавных провалов и зарядиться хорошим настроением.
1. «На первом фото та прическа, которую хотела моя сестра, на втором — то, что ей сделали в салоне, а на третьем — то, что сделала мама после салона»
2. — А где Серега? — Я за него!
3. Кто бы знал, что эти пирожные могут получиться настолько плохо!
4. Красивая фотография: ожидание и реальность
Expectation vs. Reality 😅😂#SaNgalanNgAwra #DoItForTheGram pic.twitter.com/2zxFZdrAzX— Patrice Averilla (@avelovinit) January 26, 2018
5. Бананы не заслуживают таких мучений
6. Так выглядит ролл по мнению швейцарцев?
7. А где все остальные овощи?
8. Жестокий обман от производителя пиццы
9. «Я просто хотела сделать такой же зефир, как на картинке сверху»
10. «Когда я заказывал грибы на тосте, я не ожидал увидеть это»
11. Весь интернет в восторге от воздушных облачков из яиц, но не у всех получается приготовить такой завтрак
12. Эльза, кажется, немного не выспалась
13. Пусть на голове мало волос, зато в носу вон сколько!
14. Неудачный кулинарный шедевр, который вызывает жалость
15. По крайней мере, сахарная вата действительно есть и цвета совпадают
А с вами случались ситуации, когда все шло не по плану?
Фото на превью Bramflake/reddit