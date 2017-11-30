15 сообщений наших родителей, которые совсем недавно начали осваивать WhatsApp

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Поколению, которое выросло в эпоху бумажных книг, переполненных библиотек, стационарных телефонов и красочных почтовых писем, порой тяжело понять, что это за «эмодзи-манией» заражена нынешняя молодежь. AdMe.ru разыскал забавные примеры наших любимых родителей, которые еще не совсем влились в эту тенденцию. А у вас такое было?

Когда мама только начала знакомиться с миром Emoji

И пока не очень разобралась

А это тетя, которая всегда использует именно такой смайлик для плохих новостей

Когда ко всему относишься серьезно

Слишком серьезно

Это уже High Level

Или радость от того, что можно все проиллюстрировать

Иногда даже чересчур буквально

Еще буквальнее

Совсем буквально

П — профессионал

А это #эмодзиотец

Когда бабушка полагает, что это плачущий смайлик

И папа тоже: и так раз за разом