15 причин, почему жизнь богатых людей не так беззаботна, как кажется

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Если вы думаете, что жизнь состоятельных граждан безоблачна, то вы наверняка не сталкивались с их специфическими проблемами. Поверьте, обладателям личных автопарков и нефтяных вышек тоже приходится несладко. AdMe.ru нашел 15 неловких ситуаций, в которые регулярно попадают богатые люди.

Богатство и популярность могут стать большой проблемой. Хорошо, что кто-то придумал шарф-невидимку от назойливых папарацци

В то время как вы покупаете корм любимой кошечке, богатые люди ищут аквариум для любимой акулы (или двух)

Вы жалуетесь на запутавшиеся наушники, но большие средства приносят людям еще большие проблемы

Они не могут решить, какой автомобиль им нравится больше, и в результате покупают все сразу

А потом долго выбирают, какие часы надеть под цвет машины. Ну или наоборот

Вот только это нисколько не увеличивает их шансы на победу в гонках

А о поездке за продуктами вообще можно забыть

Погода, и та вставляет палки в колеса

И очень сложно выбрать подходящее место для жилья

Не говоря уже о том, что за каждой мелочью в доме нужно постоянно следить, а это так утомительно

Несправедливо упрекать состоятельных людей в лени. Им гораздо сложнее делать уборку, ведь перчатки постоянно рвутся

Конечно, со всей уборкой один человек не справится. Вот и приходится приглашать профессионалов для отмывания каждого камешка

После этого богачи так устают, что им приходится спать в звукопоглощающей массажной кровати

Но и отдохнуть как следует им не удается. Ну как можно этим играть в карты?

Иногда хочется просто сесть в самолет и сбежать от всех проблем, но они не отпускают и в воздухе

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