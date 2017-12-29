15 последствий новогодних праздников, которые переходят с нами из года в год

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Долгожданные новогодние праздники уже наступили, и сейчас мало кто задумывается о последствиях радостной встречи Нового года. AdMe.ru решил напомнить про состояние после зимних каникул и призывает соблюдать меру во всем, чтобы успеть набраться сил за эти долгие выходные.

1. Все морально готовы к изменениям в зеркале в ночь с 31 декабря на 1 января

2. После праздников можно будет выдохнуть и сказать: «Мы сделали это»

3. И начать вспоминать, что именно сделали

4. И даже друзья не могли нас остановить

5. Поэтому первый рабочий день пройдет с ощущением, что праздники еще не начались

6. В праздничные дни мы вообще ни в чем себе не отказываем

7. Поэтому немного набираем в весе

8. Еще и физическая активность в эти дни равна нулю

9. И мы понимаем, что за это придется расплачиваться

10. Когда коллеги спросят, «как провел Новый год?», мало кто решится рассказать правду

11. Многие 31 декабря будут уверены, что на следующий день пойдут лепить снеговика или на каток. Но у 1 января на каждого свои планы

12. Именно так и проходит большинство дней

13. Иногда становится стыдно и мы пытаемся заняться собой

14. А в конце праздников замечаем елку и понимаем, что не любим ее разбирать

15. Но всех нас точно ждет одно — в эти дни мы будем счастливы и готовы к чудесам