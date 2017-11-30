15 пользовательских хитростей, которые вообще непонятно как придумали

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Всемирная сеть полна абсолютно разными вещами, как полезными, так и совершенно бессмысленными, а порой даже опасными для здоровья. Сегодня AdMe.ru делится с вами хитростями, которые вряд ли облегчат вашу жизнь, но совершенно точно рассмешат.

Если вы не хотите тратиться на влажные салфетки, то вот вам бюджетный вариант

Если вы неожиданно посреди ночи в гостях захотели поесть, то знайте, что у тостера есть один секретный отсек

Если у вас перегрелся компьютер, помните, что есть очень простой способ охладить его

Вот отличное решение для стакана, который не влезает в ваш держатель

Если вы не хотите, чтобы в ваш дом пробрались грабители, то каждый раз перед уходом кладите у двери осинное гнездо

Нанесите чеснок на свежий порез или ожог, чтобы немедленно усилить боль

Если вам нужна закладка, а под рукой нет ничего подходящего, то просто оторвите обложку и используйте ее

Никогда не платите за новые очки с помощью этого простого трюка

Если вам кажется, что экран вашего телефона маловат, попробуйте опустить его в стакан с водой

Если вы не хотите мыть посуду, просто распечатайте фото чистой раковины и положите его на грязную посуду

Хотите, чтобы ваш напиток стал диетическим? Просто нажмите на эту звездочку

Если вы устали и у вас нет сил, то вот простой способ подзарядиться

Воткните отвертки в свои колеса, если не хотите, чтобы ваша машина скользила зимой

Сломался замок на машине? Есть решение!

А вот хитрость для тех, кто не хочет каждый раз после еды красить губы