15 пользовательских хитростей, которые вообще непонятно как придумали
Всемирная сеть полна абсолютно разными вещами, как полезными, так и совершенно бессмысленными, а порой даже опасными для здоровья. Сегодня AdMe.ru делится с вами хитростями, которые вряд ли облегчат вашу жизнь, но совершенно точно рассмешат.
Если вы не хотите тратиться на влажные салфетки, то вот вам бюджетный вариант
Если вы неожиданно посреди ночи в гостях захотели поесть, то знайте, что у тостера есть один секретный отсек
Если у вас перегрелся компьютер, помните, что есть очень простой способ охладить его
Вот отличное решение для стакана, который не влезает в ваш держатель
Если вы не хотите, чтобы в ваш дом пробрались грабители, то каждый раз перед уходом кладите у двери осинное гнездо
Нанесите чеснок на свежий порез или ожог, чтобы немедленно усилить боль
Если вам нужна закладка, а под рукой нет ничего подходящего, то просто оторвите обложку и используйте ее
Никогда не платите за новые очки с помощью этого простого трюка
Если вам кажется, что экран вашего телефона маловат, попробуйте опустить его в стакан с водой
Если вы не хотите мыть посуду, просто распечатайте фото чистой раковины и положите его на грязную посуду
Хотите, чтобы ваш напиток стал диетическим? Просто нажмите на эту звездочку
Если вы устали и у вас нет сил, то вот простой способ подзарядиться
Воткните отвертки в свои колеса, если не хотите, чтобы ваша машина скользила зимой
Сломался замок на машине? Есть решение!
А вот хитрость для тех, кто не хочет каждый раз после еды красить губы
Фото на превью 錯了性別，不錯愛/facebook