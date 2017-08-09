15 неудачных панорамных снимков, которые оказались невероятно забавными

Иногда действительно крутые снимки получаются совершенно случайно. Хотя они могут быть далеки от идеала, в них точно есть своя изюминка.

Мы в AdMe.ru собрали самые забавные фотографии, сделанные в режиме панорамы. Что из этого получилось, смотрите сами.

15. Ноги от ушей

14. Лишняя рука не помешает

13. Когда твоя мама стала очень похожа на популярный мем

12. Вот и пособирал листочки

11. Палец Пиноккио

10. У этого пса точно проблемы

9. Собака, которая хотела стать слоником

8. Что это за зверь такой?

7. Кажется, у коня тоже проблемы

6. Гимнаст растет!

5. Длинные руки — к хорошему улову

4. А может, вы просто супергерой?

3. Необычный способ быстро похудеть

2. Что-то здесь не так...

1. Панорамы способны и на такое

Фото на превью imgur

26 На склад!
3 Комментарии
  • 9 августа 2017
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  • 11554

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