15 неудачных панорамных снимков, которые оказались невероятно забавными
Иногда действительно крутые снимки получаются совершенно случайно. Хотя они могут быть далеки от идеала, в них точно есть своя изюминка.
Мы в AdMe.ru собрали самые забавные фотографии, сделанные в режиме панорамы. Что из этого получилось, смотрите сами.
15. Ноги от ушей
14. Лишняя рука не помешает
13. Когда твоя мама стала очень похожа на популярный мем
12. Вот и пособирал листочки
11. Палец Пиноккио
10. У этого пса точно проблемы
9. Собака, которая хотела стать слоником
8. Что это за зверь такой?
7. Кажется, у коня тоже проблемы
6. Гимнаст растет!
5. Длинные руки — к хорошему улову
4. А может, вы просто супергерой?
3. Необычный способ быстро похудеть
2. Что-то здесь не так...
1. Панорамы способны и на такое
Фото на превью imgur