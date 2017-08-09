15 неудачных панорамных снимков, которые оказались невероятно забавными

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Иногда действительно крутые снимки получаются совершенно случайно. Хотя они могут быть далеки от идеала, в них точно есть своя изюминка.

Мы в AdMe.ru собрали самые забавные фотографии, сделанные в режиме панорамы. Что из этого получилось, смотрите сами.