15 человек, которые с энтузиазмом подошли к выбору названия своей Wi-Fi-сети
Есть люди, которые относятся к придумыванию названия своих Wi-Fi-сетей как к настоящему искусству. Некоторые — как к попытке войти в контакт с иноквартирной сущностью. А кто-то просто стремится к оригинальности во всем.
AdMe.ru собрал примеры точек Wi-Fi, которые не встретишь в обыкновенном доме.
Когда твои соседи оригиналы
«Это всплывает каждый раз, когда я прихожу в студенческое общежитие филфака»
«У соседа такой Wi-Fi. Все бы ничего, если бы он еще не разговаривал сам с собой...»
«Я просто сидел в кафе и решил подключить интернет»
«В нашем доме начался диалог»
Когда кто-то пересмотрел сериалы
Вот что значит четкость и удобство!
Еще один соседский любезный диалог
И еще один
Оригиналы собрались
«Крик души в нашем доме»
«Ловил Wi-Fi на улице, и тут...»
Когда живешь с историками
А среди ваших соседей есть оригиналы?