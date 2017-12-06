15 человек, которые с энтузиазмом подошли к выбору названия своей Wi-Fi-сети

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Есть люди, которые относятся к придумыванию названия своих Wi-Fi-сетей как к настоящему искусству. Некоторые — как к попытке войти в контакт с иноквартирной сущностью. А кто-то просто стремится к оригинальности во всем. AdMe.ru собрал примеры точек Wi-Fi, которые не встретишь в обыкновенном доме.

Когда твои соседи оригиналы

«Это всплывает каждый раз, когда я прихожу в студенческое общежитие филфака»

«У соседа такой Wi-Fi. Все бы ничего, если бы он еще не разговаривал сам с собой...»

«Я просто сидел в кафе и решил подключить интернет»

«В нашем доме начался диалог»

Когда кто-то пересмотрел сериалы

Вот что значит четкость и удобство!

Еще один соседский любезный диалог

И еще один

Оригиналы собрались

«Крик души в нашем доме»

«Ловил Wi-Fi на улице, и тут...»

Когда живешь с историками