15 человек, которые с энтузиазмом подошли к выбору названия своей Wi-Fi-сети

Есть люди, которые относятся к придумыванию названия своих Wi-Fi-сетей как к настоящему искусству. Некоторые — как к попытке войти в контакт с иноквартирной сущностью. А кто-то просто стремится к оригинальности во всем.

AdMe.ru собрал примеры точек Wi-Fi, которые не встретишь в обыкновенном доме.

Когда твои соседи оригиналы

«Это всплывает каждый раз, когда я прихожу в студенческое общежитие филфака»

«У соседа такой Wi-Fi. Все бы ничего, если бы он еще не разговаривал сам с собой...»

«Я просто сидел в кафе и решил подключить интернет»

«В нашем доме начался диалог»

Когда кто-то пересмотрел сериалы

Вот что значит четкость и удобство!

Еще один соседский любезный диалог

И еще один

Оригиналы собрались

«Крик души в нашем доме»

«Ловил Wi-Fi на улице, и тут...»

Когда живешь с историками

А среди ваших соседей есть оригиналы?

35 На склад!
4 Комментарии
  • 6 декабря 2017
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  • 13797

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