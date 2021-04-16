15 лысых знаменитостей, которые хоть и лишились волос, но обрели нечто большее — зрелую красоту и харизму

В недавнем опросе о том, кто из лысых знаменитостей самый привлекательный, победил принц Уильям. Но есть в этом списке и Джейсон Стейтем, и Стэнли Туччи, и Патрик Стюарт, и другие наши любимцы. Поэтому мы решили вспомнить, как выглядели эти звезды во времена, когда они еще обладали густой шевелюрой. Хотя наши нежные чувства к каждому из них объясняются, конечно, не красивой прической, а их талантом и обаянием.

Мы в AdMe.ru долго смотрели на данные снимки, но так и не смогли решить, в каком обличии эти известные мужчины нравятся нам больше — с волосами или без. Помогайте.

Джон Малкович

Вуди Харрельсон

Джон Траволта

Принц Уильям

Джейсон Стейтем

Билли Зейн

Патрик Стюарт

Марк Стронг

Дэнни Де Вито

Стэнли Туччи

Бен Кингсли

Сэмюэл Л. Джексон

Джон Крайер

Джейсон Александер

Юрий Колокольников

Бонус: а вот Джуд Лоу не захотел быть лысым — в последние годы его волосы стали заметно гуще