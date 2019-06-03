15 книг, которые читатели умудрились просить в библиотеках. Каждое название шедеврально

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Говорят, у библиотекарей есть особый дар. Они способны угадывать книги по столь странным описаниям, что вопрос о сверхспособностях отпадает сам собой. А ведь бывает, что кто-то, не расслышав верное название, просит в читальном зале небывалые вещи. Такие, что нарочно не придумаешь.