15 книг, которые читатели умудрились просить в библиотеках. Каждое название шедеврально
Говорят, у библиотекарей есть особый дар. Они способны угадывать книги по столь странным описаниям, что вопрос о сверхспособностях отпадает сам собой. А ведь бывает, что кто-то, не расслышав верное название, просит в читальном зале небывалые вещи. Такие, что нарочно не придумаешь.
AdMe.ru перечитал ваши комментарии к нашим статьям про ослышки в названиях книг и решил показать, какие несуществующие издания просят в библиотеках.
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А вы когда-нибудь сталкивались с ослышками в названиях книг? Расскажите свои истории в комментариях.
Фото на превью Сказки Ганса Христиана Андерсена / Эксмо