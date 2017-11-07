15 странных товаров для детей, которые оставляют слишком много вопросов

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Детские товары — отличный способ обогатиться на родителях, желающих дать своему ребенку «все самое лучшее». На какие только ухищрения не идут продавцы, пытаясь выделить свою продукцию среди огромного ассортимента детских вещей! AdMe.ru просто не смог пройти мимо детских товаров, которые вызывают скорее недоумение, чем желание их купить.

Парик для младенцев

Надоело ждать, пока у ребенка отрастут волосы? Просто наденьте на него парик — и вот вам милая челочка.

Фен для попы

Производитель предлагает фен занятым родителям, утверждая, что после смены подгузников «почти невозможно дождаться, пока детская попа высохнет сама собой». Неужели?

Единорог, который радугой... ну вы поняли

Пьющие и писающие игрушечные младенцы — прошлый век. Будущее за такими единорогами.

Держатель детских ног

По задумке производителя, такое приспособление должно облегчить процесс смены подгузников. Есть желающие опробовать?

Туфли на шпильке для младенцев

Симпатичные туфли! Ходить они в них, конечно, не будут, но ведь стиль-то, стиль!

Горшок с подставкой для планшета

XXI век на дворе все-таки, какой горшок без планшета? Может, еще кашу руками есть предложите?

Одежда для мамы и ребенка

По идее, так ребенку должно быть теплее. Но почему перед глазами только сцены из «Чужого»?

Комбинезон, который чистит пол

На самом деле подобный комбинезон сначала был шуткой японских дизайнеров, но потом кто-то предприимчивый стал и в самом деле выпускать такую одежду. Если купите это своему ребенку, постарайтесь хотя бы не макать «швабру» в воду.

Держатель для ребенка, чтобы вешать его на стену

Слинг, конечно, штука удобная, а вот как быть, если маме понадобится посетить уборную? Да повесьте ребенка на крючок, делов-то.

Поилка для кроватки

Нет, что вы, это совсем не напоминает поилку для хомяков. Хотя погодите-ка...

Анализатор детского плача

Прежде чем подойти к плачущему ребенку, узнайте, почему он плачет. Вариант просто пойти и успокоить тоже неплохой, но неужели вам не хочется опробовать этот гаджет?

Седло, чтобы кататься на папе

Игра в лошадки еще никогда не была такой реальной. Только не удивляйтесь, если папе эта игра разонравится.

Игрушка, чтобы хранить выпавшие молочные зубы ребенка

Теперь ребенок может спать в обнимку с игрушкой, к которой приклеены его молочные зубы. Нет, это совсем не жутко.

Духи для младенцев

Говорят, запах младенца очень приятен, но если он вам быстро надоел, то просто побрызгайте малыша духами. Только полгода придется все же потерпеть — они предназначены для детей с 6 месяцев.

Система, которая повышает обучаемость ребенка еще в утробе

Это приспособление надевается на мамин живот и посылает ритмичные «уроки» ребенку, что, как утверждает производитель, повышает его способность к обучению. Вам не кажется, что учить ребенка в утробе — это слишком?

Бонус: детская одежда от производителя, не знающего о важности пробелов