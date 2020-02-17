15 историй от пользователей, которые владеют искусством троллинга в совершенстве

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Некоторых хлебом не корми — дай поставить других людей в неловкое положение и посмотреть, как они будут выкручиваться. И хоть такое слегка злодейское чувство юмора может развеселить не всех участников событий, но точно гарантирует историю, которая прославится на весь интернет. Наша любимая — про застенчивую жену, а вы выбирайте сами.