15 историй от пользователей, которые владеют искусством троллинга в совершенстве
Некоторых хлебом не корми — дай поставить других людей в неловкое положение и посмотреть, как они будут выкручиваться. И хоть такое слегка злодейское чувство юмора может развеселить не всех участников событий, но точно гарантирует историю, которая прославится на весь интернет. Наша любимая — про застенчивую жену, а вы выбирайте сами.
Мы в AdMe.ru обожаем людей с развитым чувством юмора, и вот вам новая порция отборных историй от главных троллей интернета.
- У моей мамы на ноутбуке в качестве обоев была фотка ее внучки. Я сделал 100 копий этой фотографии и переключил обои в режим показа слайдов, чтобы показывалась одна и та же фотография, т. е. файлы меняются, а изображение на экране — нет. Изображения меняются каждые 10 секунд. На одной из фотографий я пририсовал маленькие закрученные усики, и периодически на 10 секунд у моей племянницы появляются усы. Мама думает, что либо она сходит с ума, либо на компе у нее вирус, но каждый раз, когда появляются усы и она хочет их кому-то показать, они пропадают. © Troidin / Reddit
- Моя жена очень застенчива. Когда я решил познакомить ее со своей большой семьей, за обедом собралось 14 моих родственников. В конце трапезы я объявил: «А теперь она хотела бы спеть для всех вас!» Все замолчали и уставились на нее. Прошло уже 9 лет, но она до сих пор не простила меня за это. © pilau / Twitter
- Мой друг сказал мне, что собирается разыграть знакомых, ложкой съев у них на глазах ванильный пудинг из майонезной банки. Я помог ему наполнить банку пудингом. Но когда он не видел, я заменил эту банку такой же банкой обычного майонеза. © Grumble_fish / Reddit
- Сегодня в одном из торгово-развлекательных центров был свидетелем следующей картины: девушка-кассир одного из ресторанов быстрого питания крикнула номер заказа «Б6» на весь фудкорт, а откуда-то с другого конца ей в ответ: «Ранен!» © SeaWall / Pikabu
- Два моих друга никогда раньше не встречались. Перед их знакомством я каждому сказал, что другой друг немного глуховат. Они кричали друг другу несколько минут, прежде чем осознали, что я придурок. © Adventure84 / Reddit
- Раньше я работал на круизном лайнере. Одна пассажирка спросила, живет ли команда на корабле постоянно. Мы с коллегой пошутили, сказав, что команда каждую ночь улетает на берег, а утром возвращается на корабль. Она ушла, удовлетворенная ответом. После окончания круиза менеджер рассматривал оценки пассажиров и был удивлен одной из них. Это была та женщина, она жаловалась, что не могла спать по ночам, потому что ей мешал шум вертолета. © persistent_polymath / Reddit
- Мне на Новый год подарили тубус. Здоровенный черный тубус. С ремешком, чтобы таскать было удобно: закинул на плечо и пошел. Осталось только выяснить, куда идти. Я не архитектор, не художник, не инженер. У меня нет холстов и ватманов. Зато есть тубус. Буду в нем багеты из булочной носить. © Yuriy8 / Pikabu
- Ехали с мамой в плацкарте, на нижних полках, в разных полукупе. Она через стенку. Мама спит, сосед ее тоже. Еда вся у нее на столе. Я хожу, кофе взяла, потом сахар. На цыпочках. Возьму и шасть к себе. Потом сходила за маслом, сыром, булкой. Поела. Отнесла все назад. Соседи с боковушки смотрят. Я им: «У них все такое вкусное! Только не выдавайте меня, что я их еду брала, хорошо?» Они прям растерялись. Я уселась читать. Вспомнила про орешки. Иду опять. Соседи смотрят. Я им: «Я у них орешки видела. Не могу сдержаться, возьму пару горсточек». © Annypooh / Twitter
- Звонок на телефон с незнакомого номера: «Добрый день, компания ***, хотим предложить вам ****».
Я: «Вы какую колбасу будете заказывать?»
На том конце: «Какую колбасу?»
— Есть «краковская», есть «московская». Отпуск от тонны и выше, цены самые лучшие.
— Да не нужна нам никакая колбаса.
— А чего вы тогда звоните сюда? Тут заказы на колбасу принимают.
Молчание.
— Але, вы брать будете?
— Нет, извините.
— Вы номер запишите на всякий случай, вдруг передумаете.
Больше не звонили. © Mark / Pikabu
- Я умею мяукать как кошка. Я делаю это настолько хорошо, что окружающие начинают искать кота, которого нет, а я сижу в сторонке и наблюдаю. Бродячие кошки смотрят на меня пару минут, прежде чем бежать дальше, а домашние любят поболтать со мной на «кошачьем». Не верите? Вот доказательство! © CapaxInfini / Reddit
- Подруга все время таскала суши у меня из тарелки в ресторане. Поэтому я наполнил одно суши васаби, прикрыл сверху кусочком рыбы и сделал вид, что не вижу, как она тянется к тарелке. 5 минут кашля, приглушенных криков и много воды, и больше она так не делала. © JUSTJESTlNG / Reddit
- Простыла. Муж заботливо принес к кровати тазик с горячей водой и чайничек кипятку. Парю ноги, он задумчиво ходит вокруг, почесывает бороду, думает, что бы еще сделать. Выдает: «А давай туда зеленки капнем?» © Палата № 6 / Vk
- У подруги муж ушел что-то праздновать, сказал, что задержится. Подруга решила его не дожидаться и легла спать. И тут звонок по домофону — сослуживцы:
— Мы вашего мужа привезли. Не могли бы вы его от подъезда забрать, а то он выпил лишнего, плохо ориентируется, может и не дойти.
— Хорошо, сейчас, — отвечает подруга, накидывает шубу поверх ночной рубашки — и бегом в лифт, забирать мужа. Доехала, выходит, у подъезда никого. Поискала, не нашла, сообразила, что муж, наверное, слегка оклемался на холоде и самостоятельно поехал домой, они просто лифтами разминулись. Поднимается обратно в квартиру, муж, конечно, дома. Долго смотрит и выдает:
— Ну и где это ты была в таком виде??? © Yuriy8 / Pikabu
- Недавно понадобилась мне справка из ЖЭКа о составе семьи. Пошли мы с женой за справкой. В помещении ЖЭКа из-за нужной нам двери доносилась ругань, потом оттуда выскочила женщина, бормоча проклятия. Оказалось, что четверг у них не приемный день и выдавать справки они не намерены. Сдаваться мы не собирались, и тут же появился план. Жена пошла первой и стала требовать справку, ей ее не дали, она начала ругаться, и тут в кабинет зашел я, обращаясь к жене: «Женщина, вы что себе позволяете, не мешайте людям работать!» Мы с женой перекинулись ругательствами, она вышла из кабинета, а я обменялся с сотрудницей ЖЭКа мнениями о наглых людях. Потом она спросила, с чем пришел я. Я объяснил, что тоже пришел за справкой, но я понимаю, что у них тут много работы и правила есть правила. Сказал, что постараюсь прийти завтра. На что сотрудница ответила, что помочь приличному человеку она считает своим долгом, и справку мне выписала. © TEESTO / Pikabu
- Приятель у меня очень циничный. Как-то раз стоит он перед светофором, ждет зеленый. Мимо проходят 2 парня лет 20, собираются идти на красный. Друг им:
— Парни, стойте!
Те притормаживают, на понтах поворачиваются к нему. Друг достает телефон, включает камеру:
— Идите!
Дождались зеленого. © Vipman84 / Pikabu
- Мне как-то давно звонили по поводу окон. Я сказал, что окна не пластиковые. Меня спрашивают: «А какие у вас окна?» Отвечаю: «Титановые». И добавляю, как кот Матроскин, с той же интонацией: «У меня дядя на титановом заводе работает. У него этого титана ну просто завались! Вот и тащит в дом, пришлось из него окна сделать». На том конце просто молча положили трубку и больше не звонили. © Serg-AT / Pikabu
- Купила себе термолак, который меняет цвет в зависимости от температуры: если тепло — красный, если холодно — синий. Не сказала об этом своему парню. И каждый раз, когда ногти становились синими, он орал, что у меня же был красный лак. В тот момент я быстро грела ногти, показывала ему уже красные и говорила, что они всегда были красными и ему кажется. За неделю, пока я носила этот лак, он чуть кукухой не поехал. © Unknown author / ideer
Бонус: лайфхак от истинного тролля
А как бы вы отреагировали на месте соседей из поезда?
Фото на превью Annypooh / Twitter