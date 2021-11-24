15 учеников, от чьих школьных выходок нервно дергался глаз у всех учителей

Школьная пора — беззаботное время, которое многие из нас вспоминают с улыбкой и ностальгией. Пользователи Reddit поделились, как всего несколько лет назад нынешние серьезные взрослые сводили с ума учителей, проказничая на школьных уроках и переменах.

Мы в AdMe.ru наткнулись на воспоминания людей о школьных проделках, за которыми они наблюдали или в которых участвовали, когда были детьми.

Однажды мы с одноклассниками дразнили нашего друга. Он погнался за нами, а мы спрятались в туалете. Друг решил, что мы в одной из кабинок, и с криком «Ку-ку! Я тебя вижу!» вышиб дверь. А в кабинке сидел наш учитель. Спокойным голосом он сказал: «Я тоже тебя вижу, а теперь закрой дверь». Тот день я не забуду никогда. © justsupersayinit / Reddit

Мой учитель английского языка был предпенсионного возраста, с очень плохим зрением. В начале урока мой одноклассник сидел с правой стороны класса. К концу он переместился вместе с партой на другую сторону. После этого ему удалось вылезти через окно, обойти школу, вернуться в класс и извиниться за опоздание. © johnnyx48 / Reddit

В моем родном городе было 3 средних школы. 2 из них носили названия в честь известных исторических деятелей и в какой-то мере всегда соперничали друг с другом.

В каждой школе стоял бюст того, чье имя она носила. И мы решили проверить, многие ли обращают на эти скульптуры внимание. Мы разделились на 2 группы и тайно поменяли бюсты местами, протащив их через полгорода.

Заметили подмену только через год, но по сей день ни один учитель так и не узнал, кто виноват. © maxx1993 / Reddit

В конце 90-х мой друг смог получить доступ системного администратора к локальной сети нашей школы и быстро установил игру. Ее смогли запустить все в своих классах, и мы провели целую игровую вечеринку по локальной сети, пока один из учителей не увидел это и не отключил нас. © sweetdawg99 / Reddit

Учитель пытался открыть дверь в класс, но ничего не получалось. Поэтому он пошел искать кого-нибудь из технического персонала. Пока он ходил, один из учеников толкнул дверь со всей силы и случайно проломил ее. Тем временем преподаватель вернулся. Увидев эту картину, он сказал: «Конечно, спасибо, что открыли. А теперь хотелось бы знать, кого благодарить». Никто не ответил. Но один парень среди нас стоял с щепками в волосах — так он и попался. © Isotheis / Reddit

случайно проломил ее. Тем временем преподаватель вернулся. Увидев эту картину, он сказал: «Конечно, спасибо, что открыли. А теперь хотелось бы знать, кого благодарить». Никто не ответил. Но один парень среди нас стоял с щепками в волосах — так он и попался. © Isotheis / Reddit Один из моих друзей принес универсальный пульт и настроил его на телевизор в столовой. Родной пульт был давно потерян, поэтому теперь управлять телевизором дистанционно мог только мой товарищ. Новости, которые смотрели учителя во время обеда, он переключал на другие передачи. Преподавателям приходилось перещелкивать десятки каналов, чтобы вернуть их обратно, но он тут же переключал снова. Тогда телевизор стали просто выключать, а он опять его включал. Примерно через месяц учителя сдались. Никто, кроме наших ближайших друзей, не знал, кто это делает. Но вся школа шепталась об этом загадочном человеке, который положил конец беде под названием «новости». © Kickerz101 / Reddit

Старшеклассники решили пошутить и наняли группу мексиканских музыкантов, чтобы они весь день ходили по пятам за нашим директором. Ну а ему это понравилось, и он расхаживал из класса в класс, чтобы все могли это увидеть и сфотографироваться с ним. © Strange-Tax7880 / Reddit

Не про мою школу, а про школу моего отца (недалеко от Парижа). Мой отец и его друг были крутыми парнями. Но друг был еще и крупным, больше, чем любой их учитель. Однажды по какой-то причине учитель сказал ему: «François, prend la porte», что буквально означает «Франсуа, возьми дверь», но по факту переводится как «Франсуа, убирайся из класса». А парень на самом деле взял дверь и ушел с ней. Некоторые говорят, что она все еще установлена в качестве трофея в его комнате. © miss_chauffarde / Reddit

Один из моих одноклассников в шутку выставил школу на продажу. И указал номер телефона кабинета, где сидел один из работников школы, которого все недолюбливали. В течение нескольких дней ему названивали заинтересованные покупатели, которые хотели купить несколько гектаров земли с большим бассейном и дорожкой. © GhostOO7 / Reddit

Был выпускной бал в старших классах. Мой одноклассник надолго пропал куда-то. Когда все начали искать его, он в обтягивающем костюме Человека-паука появился на сцене с группой и начал танцевать брейк-данс и тверк.

Спустя 2 года он, как и Человек-паук, стал бороться с преступностью, правда, в другом костюме. © PM_ME_YOUR_REPO / Reddit

Спустя 2 года он, как и Человек-паук, стал бороться с преступностью, правда, в другом костюме. © PM_ME_YOUR_REPO / Reddit У моего одноклассника образовались окна между уроками, но он жил слишком далеко от школы, поэтому не пошел домой. А в другом классе у него были друзья, и он пошел к ним на урок. Он просто сидел в кабинете и иногда болтал со своими друзьями, пока те выполняли задания. Учителю потребовалось несколько дней, чтобы заметить этого «посетителя». Он в самом деле не догадывался, что на уроке присутствует ребенок, которого он не знает. © AlmostChristmasNow / Reddit

Я учился в школе с мальчиками-близнецами, которые, по-видимому, ежедневно менялись одеждой и ходили на уроки друг вместо друга. Один дважды в день занимался математикой, а другой — естественными науками и так далее. Это прекрасно работало в течение нескольких месяцев, пока один из них не слег с аппендицитом. Вскоре после этого их раскрыли. В итоге они остались на 2-й год в 11-м классе. Мне всегда было интересно, чем они стали заниматься, когда выросли. Но я не сомневаюсь, что они достигли успеха. © benslady / Reddit

В старшей школе проходил экзамен. Все сидели тихие и сосредоточенные. Когда учитель отвернулся, один одноклассник встал, разбежался и сделал сальто. А потом вернулся на свое место и продолжил работу над экзаменационными заданиями как ни в чем не бывало. © Casper_Arg / Reddit

Один парень, окончивший институт двумя годами ранее, как обнаружилось, тайно изменил настенную периодическую таблицу Менделеева: добавил новый элемент, который назвал в свою честь. © Bah_Meh_238 / Reddit

Я знал парня, который спал на занятиях, прикрывая лицо шляпой, чтобы учитель не видел. Уловка выглядела безупречно, потому что у него каким-то образом дергалась рука и казалось, что он что-то записывает. Но на самом деле это была всего лишь куча галочек. Прошло полсеместра, прежде чем эту аферу раскрыли. © Pogmothon85 / Reddit