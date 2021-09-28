15+ фотографий, которым невозможно найти разумное объяснение

Далеко не все вещи в этой жизни можно объяснить. Но даже если объяснение и имеется, мы не всегда можем знать о нем. Иногда люди, которые не захотели тщательно что-либо обдумать, просто принимают неверные решения. А порой сама природа творит нечто совсем нам непривычное.

AdMe.ru собрал 17 фотографий, которые показывают, какой непредсказуемой и обескураживающей может быть жизнь в те моменты, когда мы меньше всего этого ждем.

1. Интересно, в чем заключается функционал разных ручек на дверях?

2. «Так мой сосед ест бананы»

3. «Я уже видел обувь на проводах, но джойстик от PS2 — это что-то новенькое»

4. Лестница, доступная для инвалидных колясок?

5. Очень интересное место для электрической розетки

6. «Это странное яйцо я нашел в упаковке»

7. «Обнаружил эту красоту в местном колледже»

8. Растаявший шоколад на электровелосипеде

9. Штамп с датой поставили на булочку, а не на пакет

10. «Дорогой, не забудь свои джиндалии»

11. Вдвоем веселее

12. На ковровом покрытии в ресторане имеется небольшая площадка, выложенная плиткой

13. Как именно предполагается пользоваться этой горкой?

14. В самолете Saab есть отверстие для руки

15. В туалете чайной на витрине закрыт единственный рулон туалетной бумаги

16. Маленькая запирающаяся дверца в Taco Bell

17. Первый леденец от кашля по сравнению со вторым. Как их вообще упаковывали?