15+ фотографий, которым невозможно найти разумное объяснение
Далеко не все вещи в этой жизни можно объяснить. Но даже если объяснение и имеется, мы не всегда можем знать о нем. Иногда люди, которые не захотели тщательно что-либо обдумать, просто принимают неверные решения. А порой сама природа творит нечто совсем нам непривычное.
AdMe.ru собрал 17 фотографий, которые показывают, какой непредсказуемой и обескураживающей может быть жизнь в те моменты, когда мы меньше всего этого ждем.
1. Интересно, в чем заключается функционал разных ручек на дверях?
2. «Так мой сосед ест бананы»
3. «Я уже видел обувь на проводах, но джойстик от PS2 — это что-то новенькое»
4. Лестница, доступная для инвалидных колясок?
5. Очень интересное место для электрической розетки
6. «Это странное яйцо я нашел в упаковке»
7. «Обнаружил эту красоту в местном колледже»
8. Растаявший шоколад на электровелосипеде
9. Штамп с датой поставили на булочку, а не на пакет
10. «Дорогой, не забудь свои джиндалии»
11. Вдвоем веселее
12. На ковровом покрытии в ресторане имеется небольшая площадка, выложенная плиткой
13. Как именно предполагается пользоваться этой горкой?
14. В самолете Saab есть отверстие для руки
15. В туалете чайной на витрине закрыт единственный рулон туалетной бумаги
16. Маленькая запирающаяся дверца в Taco Bell
17. Первый леденец от кашля по сравнению со вторым. Как их вообще упаковывали?
Вам когда-нибудь попадалось нечто такое, что заставляло вас дважды всматриваться, чтобы понять, что же происходит? Если да, поделитесь с нами своими фотографиями.
Фото на превью KingNeptune767 / Reddit
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