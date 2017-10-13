15 фигур музея мадам Тюссо, которые слегка непохожи на оригинал

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При фразе «восковая фигура» на ум сразу приходит мадам Тюссо. При имени мадам Тюссо на ум сразу приходит идеальная восковая фигура. Мы в AdMe.ru, несмотря на практически совершенные копии знаменитостей в музеях мадам Тюссо, все же нашли несколько экземпляров, которые вызывают некоторые вопросы.

Когда у скульптора свой Леонардо Ди Каприо

Голливуд, США.

Попытка приукрасить и без того красивую Бейонсе

Сан-Франциско, США.

Еще одна попытка

Стамбул, Турция.

Флиртующий Джордж Клуни

Бангкок, Таиланд.

Слегка уставший от этого всего Николас Кейдж

Амстердам, Нидерланды.

Мэрилин Монро из музея в Токио

Токио, Япония.

Тяжело объяснить, что не так с Джастином Тимберлейком. Возможно, все

Лондон, Великобритания.

Кажется, фигура Джастина Бибера сама подозревает что-то неладное

Голливуд, США.

С Джима Керри сняли лишнюю маску

Лондон, Великобритания.

А часть лица Орландо Блума решили заменить на Джонни Деппа, чтобы уж красиво было

Лондон, Великобритания.

Милая, но немного не такая Джулия Робертс

Вашингтон, США.

Гарри Поттер из другой экранизации

Селена Гомес, которая любит поесть

Нью-Йорк, США.

У англичан свой взгляд на Владимира Путина

Лондон, Великобритания.

Вот так вот, господа

Фигура Тони Старка, Голливуд, США.