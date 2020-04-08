15 эпичных провалов от главных «везунчиков» интернета

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Любой из нас может вспомнить день, когда он казался себе самым невезучим человеком на свете: закрывшиеся перед носом двери автобуса, падение на ровном месте, сгоревшее печенье или невнимательный водитель, окативший водой из грязной лужи. Но проходит время, и все эти случаи вспоминаются со смехом. А некоторые пользователи даже выкладывают фото со своими неудачами в интернет, набирая тысячи лайков.

Мы в AdMe.ru сочувствуем всем героям этой статьи и уверены: все будет хорошо.

1. «На работе посоветовали детективный сериал, я записала на бумажке и забыла. Вчера стирала брюки, вытащила все из карманов... А сегодня муж нашел ЭТО на зеркале в ванной. У него паника»

2. «Хотел начать утро с большой кружки кофе. У этого мокрого пятна есть лицо, соответствующее моменту»

3. Он не совсем понял, как задувать свечи на торте

4. «Я почти дочитал книгу, когда увидел, что в ней нет 10 страниц»

5. О, 500 рублей! Ом-ном-ном!

6. «Заказал за $ 8 новую клавишу со стрелкой вправо для моего ноутбука. Мне прислали клавишу со стрелкой влево, и я не могу перевернуть ее, потому что один угол чуть-чуть закруглен»

7. «Наконец обустроил себе „мужскую пещеру“ в подвале своего дома и случайно запер там кота на ночь. Теперь пытаюсь отмыть от его „сюрприза“ новый кожаный диван, за который я еще даже не выплатил все деньги»

8. Хм, интересно, почему новая труба протекает?

9. «Я упал с лестницы и растянул лодыжку, но моя семья не поверила мне, потому что было 1 апреля»

10. «Я потратила 4 часа на то, чтобы испечь торт ко дню рождения. Как только он был готов, я уронила его»

11. «Кто-то украл колесики от нашего мусорного контейнера. Но зачем?»

12. «Так получилось, что мой диван застрял. Ищу профессионала, который это исправит»

13. Так выглядит точка невозврата

14. «У нас на складе прямо сейчас»

15. «Купил продукты онлайн. Заказывал 6 бананов, а мне прислали 6 упаковок бананов»

А у вас бывали провалы, о которых вы теперь вспоминаете со смехом?