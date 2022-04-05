15 дизайнеров, чьи работы привлекают к себе не то внимание

Примеры некачественного дизайна и строительства мы можем наблюдать ежедневно, достаточно просто выйти из дома. Но иногда встречаются вещи, которые сделаны вроде бы хорошо, но пользоваться ими невозможно. И кажется, именно такой и была цель их создателей. Мы понятия не имеем, что за люди это сотворили. Но думали они точно не о красоте и практичности.

AdMe.ru с недоверием относится к этим конструкциям, которые либо не были продуманы до конца, либо сделаны с намерением усложнить нашу жизнь.

1. Они должны были отрезать верхнюю часть, чтобы ручка не была так низко

2. Неудачная попытка сделать экстравагантные часы

3. «Парковка для инвалидов около моей школы»

4. Выключатель меньше чем в 30 см от крана и тоже за шторкой

5. Куда ведет этот пешеходный переход?

6. Должно быть, «приятно» ехать по этой велосипедной дорожке

7. «У меня есть идея: что, если 2 верхних этажа мы не будем выравнивать с остальной частью здания?»

8. «В этом есть какой-то глубинный смысл, который мне непонятен?»

9. Встроенный кухонный шкаф закрывает половину розетки

10. «Наконец-то у нас появилась велодорожка, которая была так нужна»

11. Если это не знак «Доступно для инвалидных колясок», то что же это такое?

12. «Ворота заперты, босс»

13. «Ограничитель для двери установлен, начальник»

14. «Хорошо, что мне не нужно было читать этот знак»

15. «Чем дольше я смотрю на этот дом, тем хуже он выглядит»