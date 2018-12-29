15 детских игрушек, создатели которых вдохновлялись романами Стивена Кинга

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Порой заходишь в детский магазин в поисках подарка, смотришь на ассортимент и диву даешься: косоглазые лисы, мохнатые бирюзовые пауки и непонятные существа, которым нет названия. Для кого все это придумали, неизвестно, но они точно могут поднять настроение.

У нас в AdMe.ru готова целая экскурсия в мир нелепых игрушек. Предупреждаем: берегите свою психику.

Мутация свернула куда-то не туда

Синетелый многоглаз

Бендер, что с тобою стало?

Наверное, то же, что и со Спанч Бобом

Раннее и неожиданное знакомство с миром ужастиков

Когда снаружи ты обыкновенный Дед Мороз, а в душе — супергерой

Видимо, в Спрингфилде резко повысился уровень радиации

Утка, в глазах которой — боль

Взращиваем фобии с детства

«Чем громче ты кричишь, тем быстрее он бегает».

Новогодним мишкам тоже нужен отпуск

Что ты такое?

Если бы утро понедельника имело форму

«Мои маленькие напуганные пони»

Анатомия покемонов — штука загадочная

Когда слишком сильно ждешь полярный день

А какие странные игрушки вы встречали на прилавках магазинов?