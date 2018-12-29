15 детских игрушек, создатели которых вдохновлялись романами Стивена Кинга
Порой заходишь в детский магазин в поисках подарка, смотришь на ассортимент и диву даешься: косоглазые лисы, мохнатые бирюзовые пауки и непонятные существа, которым нет названия. Для кого все это придумали, неизвестно, но они точно могут поднять настроение.
У нас в AdMe.ru готова целая экскурсия в мир нелепых игрушек. Предупреждаем: берегите свою психику.
Мутация свернула куда-то не туда
Синетелый многоглаз
Бендер, что с тобою стало?
Наверное, то же, что и со Спанч Бобом
Раннее и неожиданное знакомство с миром ужастиков
Когда снаружи ты обыкновенный Дед Мороз, а в душе — супергерой
Видимо, в Спрингфилде резко повысился уровень радиации
Утка, в глазах которой — боль
Взращиваем фобии с детства
«Чем громче ты кричишь, тем быстрее он бегает».
Новогодним мишкам тоже нужен отпуск
Что ты такое?
Если бы утро понедельника имело форму
«Мои маленькие напуганные пони»
Анатомия покемонов — штука загадочная
Когда слишком сильно ждешь полярный день
А какие странные игрушки вы встречали на прилавках магазинов?
Фото на превью Ruuji / pikabu