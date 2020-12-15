15+ человек рассказали о нелепых ситуациях и причинах, из-за которых они когда-то потеряли интерес ко второй половине

Она подпевала песням по радио, но с задержкой в полсекунды, как будто она знает мелодию, но не знает слов, пока их не произносили. Это так раздражало! © geekstorm / Reddit

Я знаю кое-кого, что расстался со своим партнером, потому что, когда он ел вилкой, он каждый раз проводил по ней зубами. Мне больно даже подумать об этом. © temtam / Reddit

Она не ставила громкость телевизора на четное число. Я имею в виду, ну неужели так сложно поставить 30 вместо 29?! © [deleted] / Reddit

Я встречался с девушкой, которая очень громко глотала каждый раз, когда что-нибудь пила. Я слышал, как она пьет, даже будучи в другой комнате, в каком-то смысле это даже звучало комично. Но кроме того, боже мой, она ела еду по порядку. Например, у нее на тарелке мог лежать стейк, картофельное пюре и овощи. И она сначала съедала все пюре... ЗАТЕМ весь стейк... И только ЗАТЕМ все овощи. © z64dan / Reddit

У нее были самые мужеподобные руки, какие только могут быть у мужчины. Мне казалось, что я смирюсь с этим, но нет. © shinydragonite / Reddit

Девушка купила свитер и пришла на работу, чтобы отдать его мне. На тот момент мы встречались всего неделю или около того. © SlightlyStable / Reddit