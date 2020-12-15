15+ человек рассказали о нелепых ситуациях и причинах, из-за которых они когда-то потеряли интерес ко второй половине
Разрывать отношения принято по весомым причинам. Однако ситуации бывают разные, и, как показывает практика, порой люди расстаются или прекращают общение из-за самых нелепых мелочей, если считают их важными лично для себя.
AdMe.ru обожает разнообразные жизненные истории, вызывающие весь спектр искренних эмоций. Поэтому мы не смогли пройти мимо рассказов людей о нестандартных причинах, по которым они однажды совершенно потеряли интерес к некогда близким людям.
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За 4 дня до моего дня рождения она сказала, что собирается сделать мне подарок. Я подумал, что, приняв его, я не смогу расстаться с ней по соображениям совести еще как минимум 30 дней, и не захотел брать на себя 34-дневные обязательства в отношениях. © shakeyjake / Reddit
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Она очень медленно ходила. Когда мы выходили прогуляться, она всегда отставала от меня и плелась сзади в 6 метрах. © daveysaurusrex / Reddit
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Я встречался с девушкой, которая ела громче всех, кого я когда-либо встречал. Она постоянно жевала с открытым ртом и причмокивала. А если еще еда ей, упаси боже, очень нравилась, то это сопровождалось еще кучей звуков, вроде «м-м-м-м» или «ом-ном-ном». Честное слово, все равно что встречаться с Коржиком из «Улицы Сезам». © CloudJockey / Reddit
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Она всегда говорила о том, как сильно любит путешествовать, хотя никогда не была даже за пределами Калифорнии. Весь ее твиттер, блог, инстаграм были заполнены информацией о ее «поездках в продуктовый магазин» или «походах в национальный парк». Даже когда мы расставались, последнее, что она сказала, было «удачных тебе путешествий». © moderatelysizedmikel / Reddit
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У нее была еще более заниженная самооценка, чем у меня. Ни у кого нет более низкой самооценки, чем у меня. © CuNxTu / Reddit
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Он бросил меня, потому что я изменила ему... в его сне! © ellie318 / Reddit
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Она подпевала песням по радио, но с задержкой в полсекунды, как будто она знает мелодию, но не знает слов, пока их не произносили. Это так раздражало! © geekstorm / Reddit
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Я знаю кое-кого, что расстался со своим партнером, потому что, когда он ел вилкой, он каждый раз проводил по ней зубами. Мне больно даже подумать об этом. © temtam / Reddit
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Она не ставила громкость телевизора на четное число. Я имею в виду, ну неужели так сложно поставить 30 вместо 29?! © [deleted] / Reddit
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Я встречался с девушкой, которая очень громко глотала каждый раз, когда что-нибудь пила. Я слышал, как она пьет, даже будучи в другой комнате, в каком-то смысле это даже звучало комично. Но кроме того, боже мой, она ела еду по порядку. Например, у нее на тарелке мог лежать стейк, картофельное пюре и овощи. И она сначала съедала все пюре... ЗАТЕМ весь стейк... И только ЗАТЕМ все овощи. © z64dan / Reddit
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У нее были самые мужеподобные руки, какие только могут быть у мужчины. Мне казалось, что я смирюсь с этим, но нет. © shinydragonite / Reddit
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Девушка купила свитер и пришла на работу, чтобы отдать его мне. На тот момент мы встречались всего неделю или около того. © SlightlyStable / Reddit
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Она отказывалась есть что-либо, кроме куриных наггетсов и картофеля фри. Никаких вариантов: ни жареная курица, ни куриные стрипсы. Если мы шли в какое-то место, где нет наггетсов и картошки фри, она просто заказывала кока-колу и смотрела, как я ем. Однажды я совершил ошибку, когда приготовил для нее ужин. Она откусила кусочек и спросила, не обижусь ли я, если она сбегает в McDonald’s за наггетсами и картошкой фри. © [deleted] / Reddit
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Девушка пользовалась таким же дезодорантом, как у моей мамы. © bobrobertsonson / Reddit
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Каждый раз, когда я зевал, девушка совала палец мне в рот и думала, что это смешно. Я никогда не мог расслабиться... © AbeLincolnsBallsack / Reddit
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Она постоянно произносила вслух названия магазинов, мимо которых мы проезжали. © I_Say_I_Say / Reddit
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Однажды я расстался с девушкой, потому что она не могла принять самостоятельно ни одного решения. Например, я говорил: «Пойдем в кино. На какой фильм хочешь?», а она даже это не могла решить сама. Это сводило меня с ума. Но это еще не все. Дело в том, что однажды я выяснил, что она встречается еще с одним парнем. И когда я открыто спросил ее об этом, она ответила, что просто не может выбрать между нами двумя. © borstyy / Reddit
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Помешав кофе, она клала ложку в банку с сахаром, из-за чего в ней образовывались кофейные комочки. © viperh / Reddit
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Это случилось много-много лет назад (наверное, 1992 год или около того). Я ходил по магазинам с девушкой. Она выбрала юбку или какие-то брюки. Когда она подошла, чтобы расплатиться, сотрудница ее спросила, не нужна ли ей пара носков для комплекта. Моя девушка с радостью ответила «да», и я подумал, что это совершенно неприемлемо: ее можно так быстро и легко уговорить сделать еще одну покупку! Для меня это был шок. Через 2 дня мы расстались. Мне было 20. © rayrayheyhey / Reddit
Может быть, с вами или вашими знакомыми тоже случались подобные ситуации, которые со стороны казались неправдоподобными, но все же были реальными?