15+ человек поделились фразами, которые демонстрируют псевдозаботу и приносят больше вреда, чем пользы

Возможно, вы тоже слышали расхожие советы вроде «Будь собой» или «Играй роль, пока роль не станет тобой». Но, как выясняется, некоторые самые популярные фразы, которые якобы транслируют любовь к себе, на поверку оказываются токсичными. Пользователи Reddit решили поделиться своим мнением о советах, которые могут принести окружающим больше вреда, чем пользы. Например, один из них доказал несостоятельность утверждения, что нельзя дважды полюбить одного и того же человека.