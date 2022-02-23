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15+ человек поделились фразами, которые демонстрируют псевдозаботу и приносят больше вреда, чем пользы

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Возможно, вы тоже слышали расхожие советы вроде «Будь собой» или «Играй роль, пока роль не станет тобой». Но, как выясняется, некоторые самые популярные фразы, которые якобы транслируют любовь к себе, на поверку оказываются токсичными. Пользователи Reddit решили поделиться своим мнением о советах, которые могут принести окружающим больше вреда, чем пользы. Например, один из них доказал несостоятельность утверждения, что нельзя дважды полюбить одного и того же человека.

Смотреть на вещи с новой точки зрения всегда познавательно, и мы в AdMe.ru подумали, что немного самоанализа пойдет всем нам на пользу и сделает нас более открытыми всему новому.

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Какими советами вы пользуетесь в повседневной жизни? Вы когда-нибудь прекращали писать первым, чтобы узнать, кто ваши настоящие друзья? Кто-нибудь делал это по отношению к вам?

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