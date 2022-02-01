15 человек, которым стоит только рот раскрыть — и сразу понимаешь: «Так вот что такое токсичность»

С недавних пор слово «токсичный» стали применять не только для обозначения ядовитых веществ, но и для описания людей, после разговора с которыми чувствуешь себя не очень хорошо. Именно о встречах с подобными товарищами и рассказали пользователи сети.

AdMe.ru включил в подборку не только вопиющие случаи, но и те, которые довольно широко распространены. Потому что люди даже не всегда понимают, насколько неприятно они себя ведут.

Я уже привыкла к тому, что вместе с лекарствами продавцы втюхивают всякое фуфло, но сегодня это перешло черту. Когда покупала антибиотик, сказали, что нужно еще полезных бактерий прикупить. Отказалась, и тогда провизор мне грубо заявил: «Вот когда заболеете, пожалеете и сами прибежите». Интересно, это политика сети аптек или продавца? © skalar2019 / Pikabu

Бывшая подруга везде брала меня в качестве «некрасивой подружки», если искала парня. Прийти всегда надо было тотчас, даже если не успела привести себя в порядок. Недавно снова ее повстречала. У нее квартира, семья, а я живу в съемной. Она аж заискрилась и начала утешать, мол, не в этом счастье. © Nadyusha / AdMe

Ходила на день рождения подруги дочери и заговорила с одним из парней. Группа девушек в этот момент стояла и пялилась на меня. Потом подошла жена парня, схватила его за руку и начала откровенно перед ним вытанцовывать, показывая, что это ее собственность. А мы всего лишь обсуждали цены на недвижимость. © YourMothers****** / Reddit

Однажды я повстречал даму, которая орала на меня, чтобы я отогнал подальше машину скорой помощи. В это время я делал сердечно-легочную реанимацию ее соседу — подростку. © RRururrr / Reddit

Подруга прислала как-то забавный мем, который она разместила в своем твиттере. Я этой соцсетью не пользовалась, но решила зайти и посмотреть, что еще она там публикует. Нашла нашу с ней переписку, выставленную напоказ таким образом, чтобы посмеяться надо мной. То есть только те фразы, которые выставляют меня в плохом свете. © Mediocre_Newspaper31 / Reddit

Познакомился с девушкой. Договорились увидеться, выбрали время и кафе. Поехал за ней, по пути писал, звонил — не берет. Приезжаю на место — та же история. Подождал 10 минут и написал, что уезжаю. Получаю сообщение, что ничего страшного, но вскоре лечу в черный список со словами: «Ты не мужчина. Настоящий мужчина бы дождался». С одной стороны, даже хорошо, что не связался с такой. © zergstyleRMyb / Pikabu

Приятель моего друга наорал на официантку, когда она перепутала его заказ. Я извинился за него, дал ей щедрые чаевые. Когда я уходил, он насмехался над моей реакцией. Считаю, что так относиться к обслуживающему персоналу — отвратительно. Делать это из-за такой мелкой, легкой в исправлении ошибки — еще хуже. © offspring515 / Reddit

Когда я была маленькой, мне на каждом празднике друг семьи дядя Федя дарил деньги на игрушку. Каждый раз мама или бабушка их забирали, а я слезами заливалась. Спустя годы они, обсуждая дела, вспомнили дядю Федю. Мама говорит: «Да он ее постоянно доводил. Обязательно надо было деньги за аренду квартиры ребенку сунуть. Она ревет, а он ржет стоит». © Yler / Pikabu

Решила отдать консьержке лишнюю детскую одежду, она для племяшки просила. Расставаться жаль, но помочь хотелось. Все постирала, по цвету рассортировала. Дама радостно хватает кулек, высыпает все на грязный диван и начинает, мол, это не подходит, это с пятнами и так далее. Унесла лишнее, а на все последующие просьбы отдать еще какую-то одежду отвечала, что лучше помогу тем, кому это действительно нужно. © Darya Prokapalo / Facebook

Каждый раз, когда мой приятель расставался с девушкой, он начинал всем рассказывать, какая она глупая. При этом он обязательно знакомил всех с каждой новой. Нам было неловко, потому что мы знали, чем все закончится. Как только он начал пассивно-агрессивно говорить с моей женой, я решил с ним больше не общаться. Теперь у него беременная девушка, которую он едва знает, и проблемы с поиском работы. © Humanaut93 / Reddit

Я понял, что нам пора перестать дружить, когда заметил, что друг всякий раз замолкает, если со мной случается что-то хорошее. Он дулся, когда я нашел новую девушку, когда я устроился на хорошую работу и даже когда я просто радовался удачной покупке. Непонятно, как можно дружить с человеком, но ненавидеть его за счастье. © GrandUnhappy9211 / Reddit