15+ человек, которые теперь будут держаться подальше от онлайн-покупок

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Шопинг в интернете экономит время, но вместе с тем имеет существенный недостаток: никогда нельзя быть на 100 % уверенными в том, что получите товар, показанный на сайте. Главное, быть готовыми к таким сюрпризам и воспринимать их с улыбкой.

Именно так и отреагировали герои новой подборки AdMe.ru. Хотя, как нам кажется, теперь они подумают дважды, прежде чем покупать что-то онлайн. Или как минимум будут внимательнее, как девушка из бонуса.

1. Когда заказывал обычные кроссовки, а получил это

2. «Мой друг купил маску Уолтера Уайта из сериала „Во все тяжкие“»

3. «Вот почему я не покупаю ничего онлайн. Это должен был быть мой размер»

4. «Думаю, этот детский бассейн слишком маленький»

5. «С середины сентября ждал, когда привезут мой Xbox Series X. Вот как его доставили»

6. «Хотел пиццу с пеперони. Привезли пиццу с ананасами»

7. «Заказал комплектующие для ПК на $ 700. Вот в каком виде они прибыли»

8. «Покупал кабели, а получил набор для приготовления кексов»

9. «Мне нужен был только один робот»

10. «Папа просил фритюрницу, но ему досталась машина для изготовления сахарной ваты»

11. «Этот гитарный усилитель совсем не того размера, какой я ожидал»

12. «Заказала маску Женщины-кошки. Кажется, мне прислали что-то не то»

13. Ожидание и реальность

14. Всегда дважды проверяйте размеры, когда покупаете что-то онлайн

15. «Моя подруга заказала „50 оттенков серого“. Вот что ей прислали»

16. «Мне пришли 2 левых кроссовки»

17. Случаются и такие провалы

Бонус: «Я очень расстроилась из-за вида этого платья и отправила гневное письмо продавцу. Он ответил, что я примерила наряд неправильно и его нужно вывернуть на лицевую сторону»