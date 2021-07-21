15 ситуаций, в которых логика покинула чат и вернуться не обещала

Иногда диву даешься, какими непоследовательными бывают люди и нелогичными — их поступки. Вот ляпнет человек что-то на полном серьезе, а ты даже не представляешь, как на это реагировать и куда бежать.

Мы в AdMe.ru уверены, что каждый хоть раз в жизни сталкивался с примерами логики, которую сложно найти и невозможно понять. Главное, конечно, воспринимать все с юмором.

Вчера супруга общалась с подругой и та сетовала, что попросила мужа купить пару помидоров, а он купил 2 штуки. Жена пересказала мне это с таким видом, будто парень сделал глупость. Я спросил: «А что не так?» Оказывается, надо было купить штуки 4–5. Но ведь пара — это две! Или я чего-то не понимаю? © ViruzzZ / Pikabu

— Мама, у нас сегодня в школе чаепитие. Мне нужны вафли и печенье.

Мама в запаре, нужно собраться, отвезти ребенка в школу, самой на работу.

— А вчера нельзя было сказать, что тебе нужны вафли и печенье?

— А вчера не надо было. © kakyr / AdMe

Мама в запаре, нужно собраться, отвезти ребенка в школу, самой на работу. — А вчера нельзя было сказать, что тебе нужны вафли и печенье? — А вчера не надо было. © kakyr / AdMe В предновогодний день забирала интернет-заказ в магазине. Передо мной в очереди стояла женщина с 5-летним ребенком. За 10 минут ожидания дитя успело перепачкать все витрины в доступе, задать ну очень много вопросов мне, продавцам, а также остальным людям в очереди. Самые нервные вышли из магазина под дождь. Апофеозом всего стало то, что ребенок дернул за шнур мультиварки, которую как раз и получала его мама.

Мультиварка вдребезги, ребенок смеется, мать кричит, что она не будет забирать разбитую технику, а продавец животом лег на наличность за товар, чтобы предприимчивая дама не забрала. © Заводная Птица / AdMe

Пришли семьей в кафе. Мы с мужем выбрали быстро заказ, а дочка грустно просматривает детское меню и никак не решится. Заглянула и я в него — наггетсы, картошка фри, пара салатов. А дочь не любитель подобной пищи от слова «совсем». Дала ребенку наше меню, она молниеносно выбрала пюре с колбасками. Подошла официантка, мы поочередно диктуем заказ, и тут начался театр абсурда: детям не подают ничего из взрослого меню.

Здравый смысл она не слышит, даже аргументы о сравнительной пользе картошки фри и пюре летят мимо. Подозвали менеджера, та предложила писать расписку, что в случае чего за качество выбранного ребенком заказа отвечаю я. Надо ли говорить, что больше в это заведение мы не пойдем? © Палата № 6 / VK

Здравый смысл она не слышит, даже аргументы о сравнительной пользе картошки фри и пюре летят мимо. Подозвали менеджера, та предложила писать расписку, что в случае чего за качество выбранного ребенком заказа отвечаю я. Надо ли говорить, что больше в это заведение мы не пойдем? © Палата № 6 / VK Перед 18-летием долго просила бывшего парня не дарить мне чашки, фоторамки, свечи и т. д. В итоге получила тарелку с его фотографией и надписью «Это не чашка» по контуру. © heatheresss / Twitter

Я написала тест на 10 из 10, но учительница сняла баллы, чтобы одноклассники мне не завидовали. Это был урок английского в школе в Нидерландах, английский был обязательным предметом, а я была единственным носителем языка . И да, это были взрослые курсы. © Pien85 / Reddit

И да, это были взрослые курсы. © Pien85 Reddit Знакомая пара, которая уже давно друг друга терпеть не может и сохраняет семью ради двоих детей, ничего лучше не придумала, чем родить третьего. © ol_fa_sol / Twitter

Twitter Ехали после работы на такси с напарником, он выходит первый. Я даю ему бесплатный совет: при выходе из машины проверяй вещи свои. Все хорошо, едем на мой адрес, и вдруг я чувствую, что возле руки что-то есть — айфон приятеля. В одной руке мой телефон, в другой — его. Пишу ему, затем звоню и вижу, что высвечивается мое имя. Довольный снял трубку... А потом как понял. © Baldej123 / Pikabu

Решил отдать автолюльку. Купил недорого, да и ездил ребенок в ней раза 3, состояние идеальное. Разместил объявления по форумам мамочек, что отдаю автолюльку бесплатно, ну или за шоколадку. На форуме забанили, потому что я через бесплатную автолюльку могу навести порчу, админ так и написал. Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. В итоге разместил объявление на другом сайте и общим голосованием отдали автолюльку одному из участников форума, у которого жена недавно родила. © allex1980 / Pikabu

Когда мне исполнилось 12, бабушка подарила мне половину кия (для этого она его раскрутила). Через месяц мой младший брат получил вторую часть кия на свои 9 лет. Бильярдного стола у нас не было. © CaptainWisconsin / Reddit

Reddit Мой бывший не понимал, что из пылесоса нужно вытряхивать мусор. Он искренне полагал, что пылесос сломался и поэтому больше не тянет. Хуже всего было то, что я поверила в это. Мне даже в голову не приходила мысль, что человек может всерьез считать, что обычно мусор внутри пылесоса исчезает сам по себе. © peace-and-bong-life / Reddit

Моя тетка недавно зарегистрировалась в инстаграме. Живем мы в разных городах, видимся раз в 5 лет. Поэтому ее очень поразили мои фото с моря, где я в одних плавках и видно, что у меня обе руки забиты в рукава и еще на плече татуировка довольно большая.

Она начала названивать мне и моей маме с причитаниями, что это на всю жизнь и чем я думал вообще. Меня теперь ни в одну нормальную компанию не возьмут! Тетя меня так давно не видела, что и не знает, что у меня есть свое дело.

На работу я в основном одеваюсь в официальном стиле, под рубашкой особо ничего не видно. Летом хожу в футболке и не ставлю дресс-код в приоритет. Еще ни на одной деловой встрече мне никто ничего не сказал по этому поводу. Просто потому, что мы живем в XXI веке и татуировки не мешают мне быть хорошим специалистом. © Палата № 6 / VK