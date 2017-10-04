14 подделок под известные бренды, которые граничат с гениальностью
Известные марки частенько подделывают: раскручивать свой бренд дорого и долго, а соблазн сделать свой товар узнаваемым за чужой счет очень велик. Но иногда фантазия заводит горе-производителей слишком далеко.
Мы в AdMe.ru собрали для вас самые забавные и нелепые подделки известных марок. В конце статьи вас ждет бонус — вдохновляющая инструкция дизайнеров IKEA об отличиях подделки от оригинала.
Только кофе попить зайдем и все
Наверное, очень вкусный «Борио»
Каждому — свое райское наслаждение
Пьешь витамины и чувствуешь, как с тобой точно «пребудет сила»
Мастер Йода, что они с тобой сделали?
Просто неземные яблоки
Заходишь с надеждой: хоть бы еда была не поддельная
Плита, которая отжигает по-взрослому
Когда девушка не уточнила, какой именно «Айфон» она хочет
Если ты не изящный и грациозный, а миленький и кругленький
© imgur © ADME
Бананы тоже хотят быть модными
Даже подумать страшно, что ищет этот поисковик
Оборотная сторона Китти
Видимо, чтобы люди сразу понимали, что тут серьезная фирма
Бонус: Дизайнерская инструкция
Дизайнеры тоже шутят. Когда в новой коллекции Balenciaga появилась сумка за $ 2 000, сильно напоминающая хозяйственный мешок IKEA «Frakta» за 99 ¢, шведы не растерялись. Они придумали потрясающую инструкцию, как отличить модный кожаный баул от пластикового оригинала: потрясите сумку — если она приятно хрустит, это «Frakta», уроните ее в грязь — сумку легко отмыть, облив ее водой из садового шланга, и проверьте ценник — если сумка стоит 99 ¢, все в порядке.
Фото на превью imgur