14 подделок под известные бренды, которые граничат с гениальностью

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Известные марки частенько подделывают: раскручивать свой бренд дорого и долго, а соблазн сделать свой товар узнаваемым за чужой счет очень велик. Но иногда фантазия заводит горе-производителей слишком далеко. Мы в AdMe.ru собрали для вас самые забавные и нелепые подделки известных марок. В конце статьи вас ждет бонус — вдохновляющая инструкция дизайнеров IKEA об отличиях подделки от оригинала.

Только кофе попить зайдем и все

Наверное, очень вкусный «Борио»

Каждому — свое райское наслаждение

Пьешь витамины и чувствуешь, как с тобой точно «пребудет сила»

Мастер Йода, что они с тобой сделали?

Просто неземные яблоки

Заходишь с надеждой: хоть бы еда была не поддельная

Плита, которая отжигает по-взрослому

Когда девушка не уточнила, какой именно «Айфон» она хочет

Если ты не изящный и грациозный, а миленький и кругленький

Бананы тоже хотят быть модными

Даже подумать страшно, что ищет этот поисковик

Оборотная сторона Китти

Видимо, чтобы люди сразу понимали, что тут серьезная фирма

Бонус: Дизайнерская инструкция

Дизайнеры тоже шутят. Когда в новой коллекции Balenciaga появилась сумка за $ 2 000, сильно напоминающая хозяйственный мешок IKEA «Frakta» за 99 ¢, шведы не растерялись. Они придумали потрясающую инструкцию, как отличить модный кожаный баул от пластикового оригинала: потрясите сумку — если она приятно хрустит, это «Frakta», уроните ее в грязь — сумку легко отмыть, облив ее водой из садового шланга, и проверьте ценник — если сумка стоит 99 ¢, все в порядке.