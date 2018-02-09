Мы разоблачили 14 новостей, в которые все поверили благодаря интернету

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Ради лайков и просмотров интернет-сообщества выдумывают новости, играя на наших чувствах и наивности. Мы репостим, обсуждаем и ничего не подозреваем, пока чей-нибудь пытливый ум не заметит фотошоп, несоответствие или просто не сверится с источником.

AdMe.ru сделал подборку из самых популярных новостей, которые оказались фейками.

1.

Эта байка много лет встречается на просторах интернета. Достаточно просто посмотреть биографию Уинстона Черчилля, чтобы перестать верить подобным кричащим заголовкам. На самом деле знаменитый политик относился к знатному роду и появился на свет в родовом имении герцогов Мальборо — Бленхеймском дворце. Будущие родители специально поселились там, чтобы родить ребенка в имении, и устроили бал в честь этого события.

2.

Эта милая новость порадовала многих интернет-пользователей, но оказалась не более чем выдумкой. Ученые не проводили подобных исследований, однако другие исследования показывают, что слоны считают людей потенциально опасными и поэтому изучают их повадки, определяют примерный возраст и даже различают языки.

3.

На фото Ганс Лангсет — рекордсмен по длине бороды (563,88 см), выступал в цирке. Прожил до 81 и умер в доме своего сына. Шею он, конечно, не ломал.

4.

Новость липовая, об этом сообщили режиссеры: «Мы слишком устали, чтобы снимать что-то, что не попадет в фильм». Несколько коротких сцен могут исчезнуть во время финального монтажа, но это норма для любого фильма.

5.

В интернете любят преувеличивать. Голландцы действительно высокие, но средний рост мужчин составляет 183 см, не более. А вот среди женщин самые высокие латвийки, их средний рост составляет 170 см, голландок — 167 см.

6.

Все как раз наоборот. Ученые из Калифорнийского университета провели исследование, в ходе которого выяснилось, что повышение температуры даже на 1 градус приводит к расстройству сна. Специалисты из нескольких научных центров пришли к выводу, что для полноценного восстановления в ночное время нашему организму требуется состояние термонейтральности, то есть поддержания одной и той же температуры тела в привычных и комфортных условиях засыпания.

7.

Иногда авторы новостей используют фотошоп, чтобы создать интересное обсуждаемое фото. А это оригинал.

8.

Еще один пример неумелого фотошопа, в котором люди не замечали очевидный подлог и репостили новость. Но мы искренне надеемся, что пользователей заинтересовал не «кит», а гигантские чайки.

9.

Врачи-ортопеды склоняются к тому, что хрустеть пальцами вредно. Однако недавнее исследование показало, что любители размять кости не подрывают здоровье больше тех, кто не имеет такой привычки. А вот достоверных фактов о том, что хруст пальцами был бы полезен, нет. Поэтому эту новость из интернета можно смело назвать откровенной выдумкой.

10.

Картинка получила большую популярность в сети именно с этой подписью, которая является целиком и полностью выдумкой. Автор фотографии на своем сайте пишет, что на ней запечатлены 2 детеныша гепарда, которые учатся охотиться. Детеныши хищника были неопытными и не смогли быстро умертвить добычу. «Спокойный» взгляд импалы был фактически параличом из-за страха и шока, и никаких детей она не спасала.

11.

Многие домашние кошки не боятся воды. Например, у породы турецкий ван полностью отсутствует страх воды. Дикий камышовый кот тоже не прочь искупаться.

12.

На что только ни готовы люди ради лайков. Чтобы разжалобить пользователей, авторы этого поста взяли кадр актрисы в гриме и ее светскую фотографию. Девушку зовут Саша Питерс, грим был сделан для съемок одной из серий сериала «Доктор Хаус». Саша здорова и никогда не страдала серьезными заболеваниями.

13.

Автору этого поста удалось создать фейк масштаба National Geographic. Фотография собирала тысячи лайков до тех пор, пока не нашелся ее автор. Им оказался художник и иллюстратор из России Алексей Кравцов. Более того, фотографа Боба Бертона вообще не существует.

14.

Эту фразу, кажется, не приписывали только Эйнштейну (хотя нет, и ему приписывали). В интернете можно найти десятки вариантов этой цитаты, но нигде не указан реальный автор. Но кто же он? Оригинальная фраза принадлежит комику Эмо Филипсу. Он не так известен, как Аль Пачино или Джордж Карлин, но зато весьма остроумен.

Как вы относитесь к фейковым новостям? Приходилось ли замечать обман? Поделитесь с нами своими находками.