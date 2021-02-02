14 неловких ситуаций, в которых каждый застенчивый человек узнает себя
Взаимодействие с другими людьми — не самый сильный навык в арсенале застенчивого человека. Повседневная жизнь интровертов, которые по-настоящему ценят время наедине с собой, протекает иначе. Застенчивость — это не заболевание, но она каждый день мешает нам наслаждаться разными приятными занятиями. Даже простые вещи вроде похода на вечеринку или общения с коллегой наша застенчивость способна превратить в сложную ситуацию, от которой мы будем чувствовать себя непонятно.
AdMe.ru хочет пролить свет на самые неловкие ситуации, которые пришлось пережить некоторым очень застенчивым людям. Если вам свойственно то же качество, вы наверняка узнаете в них себя.
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А какой опыт, связанный с застенчивостью, был у вас? Или же, если у вас есть друг-интроверт, попросите у него разрешения поделиться его историей.