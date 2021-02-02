14 неловких ситуаций, в которых каждый застенчивый человек узнает себя

Взаимодействие с другими людьми — не самый сильный навык в арсенале застенчивого человека. Повседневная жизнь интровертов, которые по-настоящему ценят время наедине с собой, протекает иначе. Застенчивость — это не заболевание, но она каждый день мешает нам наслаждаться разными приятными занятиями. Даже простые вещи вроде похода на вечеринку или общения с коллегой наша застенчивость способна превратить в сложную ситуацию, от которой мы будем чувствовать себя непонятно.