14 историй об «эффективных» менеджерах, подчиненным которых нужно выдавать молоко за вредность

Идеальных людей не существует, и у всех нас есть качества, которые кому-то могут казаться неприятными. Это нормально, но беда начинается там, где человек в силу своего положения может этими качествами давить на коллектив. В таких условиях часто выгоднее бывает сменить работу, чем продолжать ходить на нее, как на войну.