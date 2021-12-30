14 историй об «эффективных» менеджерах, подчиненным которых нужно выдавать молоко за вредность
Идеальных людей не существует, и у всех нас есть качества, которые кому-то могут казаться неприятными. Это нормально, но беда начинается там, где человек в силу своего положения может этими качествами давить на коллектив. В таких условиях часто выгоднее бывает сменить работу, чем продолжать ходить на нее, как на войну.
AdMe.ru считает, что наивысшей эффективности можно достичь только при условии доверия и взаимного уважения. Многие руководители из сегодняшней подборки относятся как раз к тем, от которых лучше сразу бежать, чтобы не трепать себе нервы.
- На интервью босс подвинул стул ко мне поближе и стал внимательно меня разглядывать. Стало действительно жутко, когда после этого он начал задавать вопросы о моей личной жизни и семье. © GenXer73 / Reddit
- В нашем офисе главбух — жена шефа, второй бухгалтер — ее подруга, кадровик — ее сестра, начальник склада — лучший друг шефа. И только я никем не прихожусь этой шайке. Как вы думаете, кто виноват во всех неприятностях на работе? © Подслушано / Ideer
- Позвонила сестра и рассказала про «выгоднейшее» предложение! Компания пригласила всех на корпоратив, особенно директор хочет всех увидеть. Всего-то надо сдать по ₽ 3 500 за аренду зала, а напитки принести свои. Я спросила: «А что оплачивает компания?» Сестра ответила, что, скорее всего, опять будут канапе. В прошлый раз все ими отравились. © filvan / Pikabu
- Есть у нас научный прибор и знакомый специалист, который за деньги и по старой дружбе готов его ремонтировать. Человек востребованный, хочет иметь возможность приходить в удобное ему время. И вроде организация у нас не военная, но весь мозг ему уже съели своими «не положено». Пропуски, досмотр чемоданчика с инструментами и так далее. Притом что это он нам нужен, а у него и без нас все хорошо. Итог закономерен: в прошлый визит он попросил больше на него не рассчитывать. © MedeyaLara / Pikabu
- Менеджер в магазине каждый разговор начинала с фразы: «Я понимаю, что тебе нужна эта работа». Я меньше продавал, так как отказывался врать клиентам, но помогал всем с техническими вопросами. Моим добродушием просто пользовались, но регулярно наказывали, потому что я не продавал людям те продукты, которые им не нужны. В итоге я сказал: «Знаешь что? Нет, мне не нужна эта работа» — и уволился. © Baileythenerd / Reddit
- Глава нашего отдела уходил на пенсию, а его босс — «большой босс» — пытался заставить нас работать по выходным, говоря: «Скоро он уйдет, а вам надо подумать о своем будущем и карьере». Как только услышал эту чушь, сразу начал искать другую работу. © 99thLuftballon / Reddit
- В лаборатории сломалось оборудование. Звоним в обслуживающую фирму, просим связать с инженером. На первую заявку не ответили, после второй нам позвонил какой-то менеджер. Объяснили ему, что, похоже, сломался лазер или конденсатор, нужна диагностика. Попросил видео с проблемой. Когда он его посмотрел, выдал гениальный ответ, до которого сами бы не догадались: «Что-то с лазером или конденсатором. Вам нужна диагностика, передам ваши данные инженеру». © NadoedaNN / Pikabu
- Я кадровик и имею дело с кучей бумаг. Везде персональные данные, поэтому ненужные документы уничтожаются. На собрании мне сказали печатать и на обратной стороне листа, а то расходы большие. Сообщила, что это неприемлемо, а в ответ получила: «Используйте там, где приемлемо». То, что «нигде», я озвучивать не стала. Просто работаю, как и раньше. © naey4ka / Pikabu
- В одном баре были классные бумажные полотенца: руки вытереть хватало одного. Потом их заменили на тонкие и рвущиеся — все стали брать по два. Их порезали на половинки. Что ж, берем по 4 штуки. В итоге персонал рулон меняет чаще, а посетителям приходится дольше возиться после мытья рук. © waily / Pikabu
- Босс сказал, что у меня уродливая помада, и рекомендовал ярко-красную, чтобы сочеталась с моей рабочей формой. Еще ему не нравились мои туфли и то, как я мою пол. Чаша терпения переполнилась, когда он заявил моей коллеге, что нельзя носить спортивный бюстгальтер под формой. © RegularEvening / Reddit
- Один из моих клиентов проболтался, что за месяц он заплатил компании больше, чем моя зарплата. Я попросил менеджера о повышении, но оказалось, что денег якобы нет. Сказал, что дам 6 недель на поиск денег, но она рассмеялась мне в лицо, мол, ты не из тех, кто может ставить ультиматумы. Когда об этой истории прознал ее босс, он предложил 50 % надбавки, чтобы я остался. © NimpyPootles / Reddit
Почти у каждого найдется опыт сотрудничества как с хорошим менеджером, так и с плохим. Чем отличились ваши?
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