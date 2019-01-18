14 инструкций, которые забыли выдать пользователям инстаграма

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С появлением инстаграма мир успел пережить волны фуд-фотографии, селфи-уточек, снимков в стиле «следуй за мной», море бессмысленных хештегов, неинтересных прямых трансляций и многое другое. И несмотря на то что соцсети постоянно развиваются, а тренды устаревают, существуют люди, которые до сих пор никак не могут уяснить, что такое адекватный контент страницы.

Мы в AdMe.ru решили собрать основные инстаграм-правила для таких людей.

1. Можно попасть на борт самолета без постинга билета в инстаграме

2. Поездка в санаторий под Алуштой не превращает вас в тревел-блогера. Можно выложить просто фото — без лайфхаков

3. Если вы не хотите, чтобы на фото с ребенком было видно ребенка, можно выложить снимок без него

4. Необязательно писать длинные посты под фото: на снимок будут ставить лайки, даже несмотря на отсутствие сомнительной графомании

5. В «сториз» есть функция «убрать маску собачки»

6. Если вы «добились всего сами», к примеру родились в богатой семье, — это еще не повод писать мотивационные лонгриды

7. Функцию вопросов в «сториз» можно и не использовать. Особенно если вам нечего рассказать

8. Не все фотографии должны сопровождаться умными цитатами. Текст вообще совсем не обязательный элемент для постинга

9. Выкладывание в «сториз» скриншотов с названиями песен и дальнейшая их визуализация в машине могут быть интересны не всем вашим подписчикам

10. Если на групповом фото вы вышли хорошо, а все остальные ну очень плохо, 7 раз подумайте: а стоит ли вообще выкладывать этот снимок?

11. Если теперь вы мама двух замечательных малюток, не думайте, что становиться беби-блогером — это ваша гражданская обязанность

12. Постоянные напоминания о том, какая у вас идеальная вторая половина, не делают отношения крепче

13. Если вы попали в больницу, разбили коленку, расцарапали локти, то необязательно «эпатажничать» и засорять этим ленту, если вы не Ларс фон Триер, конечно

14. Селфи, сделанные в разные дни, на самом деле не отличаются