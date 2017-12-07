13 сообщений от людей, которые нечаянно ошиблись номером и получили эпичный ответ

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Порой можно пережить настоящий микроинфаркт, всего лишь ошибившись чатом, номером либо переслав сообщение не тому человеку. AdMe.ru нашел сообщения людей, которые попали в такую ситуацию и получили дельный ответ.

Когда друзья слишком хорошо тебя знают

Миниатюра «Энтузиаст»

Отработанная схема

Когда по ошибке отослала сообщение начальнику

Пример идеальной реакции

Еще один пример идеальной реакции

И еще!

А что, все люди одинаковые

Когда человек не понимает с первого раза

Отработанная схема № 2

Когда не понял, в чем дело, но понял тему

Может, именно так заводят друзей?

Когда перепутала чат