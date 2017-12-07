13 сообщений от людей, которые нечаянно ошиблись номером и получили эпичный ответ
Порой можно пережить настоящий микроинфаркт, всего лишь ошибившись чатом, номером либо переслав сообщение не тому человеку.
AdMe.ru нашел сообщения людей, которые попали в такую ситуацию и получили дельный ответ.
Когда друзья слишком хорошо тебя знают
Миниатюра «Энтузиаст»
Отработанная схема
Когда по ошибке отослала сообщение начальнику
Пример идеальной реакции
Еще один пример идеальной реакции
И еще!
А что, все люди одинаковые
Когда человек не понимает с первого раза
Отработанная схема № 2
Когда не понял, в чем дело, но понял тему
Может, именно так заводят друзей?
Когда перепутала чат
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